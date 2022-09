Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com REZEŇ za 10 eur a nedeľný obed pre bohatých? Hydinári šokujú cenami aj pri VAJÍČKACH! Najväčší nárast zaznamenávajú hydinári pri cenách kŕmnych zmesí, elektrickej energie, plynu, pohonných látok a obalových materiálov. 29. september 2022 ELA Správy Zo Slovenska

29. september 2022 ELA Správy Zo Slovenska REZEŇ za 10 eur a nedeľný obed pre bohatých? Hydinári šokujú cenami aj pri VAJÍČKACH! Najväčší nárast zaznamenávajú hydinári pri cenách kŕmnych zmesí, elektrickej energie, plynu, pohonných látok a obalových materiálov.

Nedeľná klasika v podobe rezňa, dobrého slepačieho vývaru, pečeného kuraťa a k tomu zákusok, bude zrejme rodinná vzácnosť. Hydinári a cukrári majú zlé správy.

Chovatelia a spracovatelia hydiny na Slovensku evidujú výrazné zdražovanie všetkých vstupov do výroby už od začiatku roku 2021. Aj v roku 2022 sa intenzita rastu nákladov hydinárov výrazne zvyšuje.

Ceny kuracieho mäsa môžu totiž vystreliť vyššie, ako si mnohí predstavovali. Už teraz mäso na tanieri nie je pre každého samozrejmosť. Pridáva sa k tomu aj rapídne zdraženie vajíčok a cukru.

Závratné ceny energií

Najväčší nárast zaznamenávajú hydinári pri cenách kŕmnych zmesí, elektrickej energie, plynu, pohonných látok a obalových materiálov. Informoval o tom Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

„Na raste cien krmív sa podieľa nielen rast cien obilnín z dôvodu konfliktu na Ukrajine a tohtoročného sucha, ale aj rast cien elektriny a plynu používanej pri výrobe krmív. Za posledné dva roky sme zaznamenali nárast cien kŕmnych zmesí pre hydinu o 59 %. Najvýznamnejší nárast bol počas roku 2022, kedy náklady na spotrebu krmív stúpli o 35 %,“ priblížil.

Upozornil, že výrazný rast nákladov zaznamenali chovatelia hydiny aj pri elektrickej energii a plyne. Medziročne vzrástli chovateľom priemerne ceny elektrickej energie takmer štvornásobne a ceny plynu takmer trojnásobne.

Od vlády preto očakávajú, že vyčlení peniaze na podporu sektora chovu a spracovania hydiny. Žiadajú tiež, aby vláda zastropovala ceny elektriny a plynu pre potravinársky priemysel a chovy hospodárskych zvierat.

Rezeň za 10 eur?

"V opačnom prípade sa obávame, že nárast cien môže byť výrazný. Cena chladeného kuraťa sa môže blížiť až k piatim eurám a cena kuracích rezňov až k desiatim eurám,“ podotkol Molnár s tým, že to isté platí aj pre vajcia. Tie môžu byť čoskoro až dvojnásobne drahšie.

Podobne sú na tom aj cukrovary. Slovenský cukor zdražie o dve tretiny. Tento rok budeme navyše odkázaní aj na dovoz. Pečenie doma či zákusok v cukrárni sa riadne predraží. ​

„Predpokladáme, že by sa cena na pulte mohla pohybovať okolo jedného eura vrátane DPH,“ uviedol Michal Abelovič, predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku. Cena kryštálového cukru vzrastie na kilogram minimálne o štyridsať centov.

Podpora od štátu

Chovatelia hydiny môžu dostať podporu zo schémy aj na boj so zoonózami (chorobami). Čiastočne by mohli počítať aj s peniazmi, ktoré vláda minulý týždeň schválila na riešenie dôsledkov sucha. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v reakcii na vyjadrenia hydinárov.

„Verím, že schému (na boj so zoonózami) nám čo najskôr schváli Brusel, aby sme čo najskôr na základe schémy tejto pomoci mohli hydinárom efektívne a cielene pomôcť,“ priblížil.

Na notifikácii v Bruseli má podľa neho SR aj schému pomoci pre potravinárov.

„Počítame, že im poskytneme prostriedky v rozsahu 8 až 10 miliónov eur. Pripomínam, že potravinári už tento rok dostali pomoc vo výške 8 miliónov eur,“ dodal Vlčan. Dohromady sa podľa neho tento rok poskytne potravinárom až 18 miliónov eur, okrem iného aj na kompenzáciu vysokých cien energií.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR