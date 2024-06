25. jún 2024 Rastislav Búgel Magazín Cestovanie Hrozia DRAHŠIE dovolenky? Známe aerolínie sú vraj na PREDAJ: Cestovky majú STRACH! Cestovné kancelárie sa obávajú vzniku monopolu, na čo by mohli doplatiť klienti.

České aerolínie Smartwings sú údajne na predaj. Informoval o tom portál tn.cz.

„Smartwings priebežne dostávali a dostávajú ponuky na partnerstvo. Pre Smartwings je hlavným kritériom pri evalvácii akejkoľvek ponuky dosiahnutie maximálnych synergií a posun spoločnosti smerom k väčšiemu podielu na trhu,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Vladimíra Dufková.

Špekulácie o záujemcoch

Server pripomína, že len nedávno sa firma opäť dostala do českých rúk, keď zvyšní akcionári vyplatili čínskych spoluvlastníkov. Navyše sa jej po pandémii opäť začalo dariť.

Tn.cz sa domnievajú, že v prípade predaja by malo ísť o obchod rádovo v miliardách korún. „Majitelia Smartwings v minulosti o predaji vyjednávali napríklad s izraelským dopravcom. Teraz sú medzi favoritmi vraj aj ďalšie firmy a špekuluje sa aj o záujemcovi, ktorý na českom trhu v cestovnom ruchu už pôsobí,“ dodáva.

Hrozí nebezpečná situácia?

V oblasti cestovného ruchu však panuje strach. "Ak by to kúpil niektorý z veľkých hráčov, tak by to určite bol otras pre trh, pretože by vznikla veľká dominancia. A ťažko by sa dalo hovoriť o tom, že to nie je niečo, čo by mohlo ostatných poškodiť, vraví Jan Papež z Asociácie cestovných kancelárií ČR.

Podobne to vidí aj obchodná riaditeľka CK Blue Style Lenka Pátek: „V takejto situácii by ostatné cestovné kancelárie museli prijať prakticky akékoľvek podmienky, ktoré im letecká spoločnosť ponúkne. Smartwings sú v tejto chvíli monopolným poskytovateľom charterovej dopravy.“

Situáciu sledujú

Papež tvrdí, že si český cestovný ruch bez Smartwings nevie predstaviť. Domnieva sa, že v takmer každom z 200 letov denne, ktoré prevádzkuje Smartwings, sedia klienti českých cestovných kancelárií.

„V tejto chvíli k tejto téme nemáme viac detailov. Letecká spoločnosť Smartwings je naším dlhodobým obchodným partnerom a prirodzene sledujeme, ako sa bude situácia ohľadom potenciálneho predaja vyvíjať. Aktuálne pokračujeme v spolupráci a je predčasné komentovať prípadné budúce smerovanie,“ vyjadrila sa CK Čedok.

Bolo by to náročné

Nech by už prípadný predaj znamenal čokoľvek, podľa tn.cz by sa prebiehajúcej letnej a nasledujúcej zimnej sezóny zatiaľ nijako nedotkol. „Neverím tomu, že by to akokoľvek malo ovplyvniť zákazníkov, ktorí majú kúpenú dovolenku s leteckou dopravou,“ dodal Petr Šatný z CK Alexandria, ktorý predpokladá, že prípadný záujemca takto veľkú spoločnosť kupuje, aby ju mohol ďalej rozvíjať.

Ak by chceli hľadať iného dopravcu, cestovné kancelárie priznávajú, že pre také množstvo letov by to bolo veľmi náročné.

„Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže v súčasnej chvíli nemá žiadny návrh na povolenie prevzatia spoločnosti Smartwings. To samozrejme neznamená, že v budúcnosti nejaký návrh nemôžeme dostať,“ prezradil hovorca protimonopolného úradu Martin Švanda.

