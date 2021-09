5 Galéria Zdroj: Instagram.com/tomas.prokop89 HROZIVÉ detaily smrti bývalého hokejistu Žiliny: Vošiel pod vlak kvôli rozchodu? Hokejový svet sa pred dvomi dňami ponoril do smútku. Český obranca Tomáš Prokop tragicky zahynul. Podľa českých médií mal spáchať samovraždu. 22. september 2021 han Hokej

O tragédii sme vás informovali v tomto ČLÁNKU. Český portál isport.blesk.cz neskôr poskytol mrazivé podrobnosti z toho, čo sa pravdepodobne udialo.

Čo sa stalo?

Mnohí si položili otázku, akým spôsobom 27-ročný bývalý hokejista zahynul. Práve spomínaný web poodhalil niektoré skutočnosti, ako mal zomrieť hráč, ktorý v sezóne 2016/2017 pôsobil na Slovensku. Obliekal dres Žiliny. „Podľa známych bol Tomáš vtipný a usmievavý chlapec, ale zrejme sa za jeho úsmevom skrývala bolesť… Podľa všetkého sa rozhodol ukončiť svoj život pod kolesami vlaku,“ píše isport.blesk.cz.

Stať sa tak malo v nedeľu takým spôsobom, že autom vošiel do dráhy jazdy vlaku. „Následky zrážky neprežil vodič osobného auta, lekár konštatoval smrť. Zasahujúci hasiči zaistili miesto nehody a dve hodiny vyťahovali zo zničeného auta telo,“ povedala portálu hovorkyňa hasičov Vendula Matějů.

Nešťastná láska?

To, čo sa podpísalo pod samovraždu, si mladík zobral so sebou do neba. Z jeho okolia sa však českým novinárom donieslo, že neuniesol rozchod s priateľkou. Tá mala na sociálnej sieti uviesť, že ju čaká nový začiatok. Naopak, Prokop má stále na svojom instagramovom účte srdcervúci odkaz, že jeho srdce bude navždy patriť spomínanej žene menom Adela.

