Hrôza počas pretekov F1: Pri vážnej nehode skončila formula v plameňoch, VIDEO a FOTO

Vážna nehoda prerušila preteky v Bahrajne na viac než hodinu. Jeden z pretekárov utrpel popáleniny.

Francúzsky pretekár Romain Grosjean mal v úvode Veľkej ceny Bahrajnu F1 vážnu nehodu. Po náraze do zvodidiel začal jeho monopost okamžite horieť, Grosjean však stihol včas vyskočiť a vyviazol s ľahšími popáleninami. Preteky boli prerušené na viac než 60 minút.

Pomohla duchaprítomnosť

Pilot tímu Haas doplatil na jazdeckú chybu, keď po kontakte s Daniilom Kvjatom zišiel z trate a vrazil do bariéry.

Od fatálnych následkov ho zachránili duchaprítomnosť a skutočnosť, že po silnom náraze nestratil vedomie.

Napriek všadeprítomným plameňom dokázal včas vyskočiť a dostať sa do bezpečia. Pomohol mu aj ochranný oblúk halo, ktorý chráni hlavu vodiča. Pretekár tímu Haas mal popáleniny na pravej ruke a nohách, pri vedomí bol celý čas. Preteky boli prerušené, jazdci odišli do boxov a vystúpili z monopostov.

Slová vďaky aj šok

Šéf tímu Haas Günther Steiner ďakoval všetkým, ktorí Grosjeanovi pomohli po najhoršej kolízii kariéry: „Vôbec ma nezaujímalo, ako k tomu došlo, ale želal som si, aby bol nažive a v poriadku. Ja som si ten moment nevšimol, no ďalší členovia tímu ma upozornili, že videli Romaina vyskočiť z auta. Zatiaľ nemám detailné informácie o jeho zdravotnom stave. Viem iba, že je relatívne v poriadku, v opatere lekárov a zamieril do nemocnice.“

Na mieste nehody bol medzi prvými vodič zdravotníckeho auta Alan van der Merwe.

Bývalý pretekár F3 bol v prvom momente v šoku a doteraz nič podobné nezažil: „Bolo to desivé. Našťastie však všetky bezpečnostné prvky fungovali, ako mali, a to zachránilo Grosjeanov život. Zároveň chcem vyzdvihnúť aj Romaina za to, že zachoval chladnú hlavu a sám sa dostal z horiaceho monopostu, pretože cez veľké množstvo plameňov by som sa k nemu nedostal.“

Zábery z nehody nájdete v priloženom videu

