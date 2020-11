28. november 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Nechutný škandál v Argentíne: Najprv sa fotil s mŕtvym Maradonom, teraz sa bojí o život!

Pracovník pohrebnej služby, ktorá mala na starosti nebohého argentínskeho futbalistu Diega Maradonu († 60), to prepískol. Odfotil sa s ním v truhle a chytal ho za hlavu.

Celý svet zrazu pozná „pohrebáka“ z Buenos Aires, ktorý stojí za nechutným skutkom. Spoločne so synom sa fotografovali pri otvorenej truhle, v ktorej ležala futbalová ikona.

Fanúšikovia zúria

Nielen v rodnej krajine Diega Maradonu, ale po celom svete, sa to nestretlo s pochopením. Spomínaný hriešnik totiž pri „selfíčku“ zdvihol palec hore a druhou rukou sa dotýkal zosnulého. „Bodaj by bol ten, čo to spravil, tiež mŕtvy!“ píšu húfne nasrdení fanúšikovia. Keďže to pracovník pohrebnej služby zavesil na sociálnu sieť, fotka obletela svet. Okamžite bol prepustený zo zamestnania.

Kajal sa

Pracovník pohrebnej služby sa už ospravedlnil za fotografie, ktoré si vytvoril spoločne so svojim synom. „Môj syn, ako každé dieťa zdvihol palec. Viem, že sme urazili mnohých ľudí. Tí sa nám vyhrážajú, tvrdia, že nás zabijú, či rozmlátia hlavy,“ uviedol pre Radio 10 pracovník pohrebníctva, ktoré sa za jeho čin tiež ospravedlnilo prostredníctvom manažéra Matiasa Picona: „Rodina nám prejavila dôveru a preto sme takí sklamaní.“

Netaktný čin nahneval aj Maradonovho právnika Matiasa Morlu, ktorý avizoval právne kroky voči „darebákom zodpovedným za fotografie.“

Zdroj: Dnes24.sk/TASR