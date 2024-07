HRÔZOSTRAŠNÉ video: Veľryba PREVRÁTILA loď, vo vode skončili dvaja ľudia!

Blízko pobrežia v New Hampshire sa udiala poriadna dráma. V jednom momente sa blízko sedemmetrovej rybárskej lode vynorila veľryba.

Svedkovia okamžite zalarmovali pobrežnú stráž. „Cestujúcich vyhodilo z plavidla, keď sa čln prevrátil,“ uviedla.

Mužov z vody vytiahol ďalší rybár, ktorý sa plavil v blízkosti. „Dobrý samaritán vyslobodil oboch jedincov z vody. Neboli hlásené žiadne zranenia,“ uviedla pobrežná stráž.

Práve posádke druhej lode sa podarilo celú scénu zachytiť na video. Na záberoch vidno, ako sa veľryba vynorila a zasiahla rybársky čln.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN