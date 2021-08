9 Galéria Zdroj: TASR/AFP Hudobný svet smúti: Zomrel Charlie Watts, bubeník skupiny The Rolling Stones Svet navždy opustil legendárny bubeník. 24. august 2021 Monika Hanigovská Zo zahraničia

24. august 2021 Monika Hanigovská Zo zahraničia Hudobný svet smúti: Zomrel Charlie Watts, bubeník skupiny The Rolling Stones Svet navždy opustil legendárny bubeník.

Vo veku 80 rokov zomrel Charlie Watts, bubeník britskej rockovej skupiny The Rolling Stones. S odvolaním sa na vyhlásenie jeho agenta Bernarda Dohertyho o tom informovala v utorok agentúra AFP.

Podľa Dohertyho slov zomrel umelec v utorok londýnskej nemocnici obklopený svojou rodinou. „Odišiel milovaný manžel, otec a starý otec a jeden z najväčších bubeníkov svojej generácie,“ cituje z Dohertyho vyhlásenia stanica BBC.

Museli ho presviedčať

Už ako 10-ročný začal počúvať jazz a blues. No napriek tomu bola hudba len jeho koníčkom. „Občas, keď mal čas, tak hrával v rôznych krčmách a kluboch. V jednom takom klube stretol členov skupiny The Rolling Stone (v tom období sa nazývali Rolling Stone), ktorí boli z neho nadšení a chceli, aby s nimi začal hrať. Lenže nebolo vôbec jednoduché ho presvedčiť,“ informuje o tom Česko-Slovenská filmová databáza na svojom webe.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Nevyhľadával pozornosť

Členom skupiny bol od roku 1963. „Charlie Watts bol väčšinou v pozadí. Nebol to typ, ktorý sa hnal sa fanúšičkami, nebol to žiadny kráľ rockových večierkov, ako ostaní členovia skupiny,“ portál však pripomína, že v polovici 80. rokov mal problém s drogami a alkoholom, no svojich démonov zvládol.

Umelec sa v roku 2004 liečil z rakoviny hrdla a po nedávnom bližšie neurčitom lekárskom zákroku sa nemal ukázať na pripravovanom turné The Rolling Stones v Spojených štátoch.

9 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk