19. jún 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Hviezdy na čele s Tatarom poslúchajú 22-ročného kouča! KTO im dáva tréningové lekcie?

Výkvet slovenskej hokejovej reprezentácie má v rukách mladík! Na štadióne v bratislavskej Petržalke sa dala dokopy partia hviezd, ktorú koučuje Kroni Musliu.

10 Galéria

Už podľa mena je jasné, že ide o rodáka z juhu Európy. Kroni má korene na Balkáne, presnejšie v Kosove, odkiaľ má otca.

Hral za Slovensko

Kroni sa však narodil na Slovensku a je rodený Bratislavčan. K hokeju pričuchol v klube HOBA a neskôr bol hráčom Ružinova, odkiaľ sa vybral do Mladej Boleslavi. Dostal pozvánku aj do reprezentačnej dvadsiatky, za ktorú odohral niekoľko zápasov. Poslednú sezónu nastúpil za HC Bratislava v druhej najvyššej slovenskej súťaži. V sezóne 2018/2019 odohral za tento klub 45 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 18 asistencií.

Rýchly koniec

Práve po spomínanej sezóne urobil rázny krok a nechal aktívnu kariéru bokom. Rozhodol sa tak aj napriek tomu, že mal na stole zaujímavé ponuky. „Keby moji najbližší vedeli, odkiaľ som mal ponuky, nechápali by. Tak im to ani nepoviem,“ povedal vtipne pre dnes24.sk Musliu, ale už s vážnym hlasom dodal: „Áno, mohol som ešte hrať, ale ja som to cítil inak. Chcel som ísť iným smerom.“

Školou mu bolo Toronto

Musliu sa už roky pripravoval na sezóny v kanadskom Toronte, kde aj pričuchol k tomu, čomu sa chce teraz venovať. „Ide o tréning zameraný na rozvoj zručností. Najviac mi dal Dan Rea, ktorý sa tomu venuje v Toronte. Práve tam som posledný rok sledoval všetko spojené s hokejom a nasával rady a skúsenosti. Spravil som si tam aj trénerskú licenciu,“ priblížil Musliu. Prečo však nezostal v Kanade, kde mal tiež pracovné ponuky? „Nebudem tajiť, rozmýšľal som o tom, že tam zostanem, ale teraz som v Bratislave, kde som sa začal venovať mládeži a pred pár dňami ma oslovili chalani, ktorí pôsobia v NHL či našej reprezentácii,“ reaguje 22-ročný Bratislavčan.

Hviezdy pod dohľadom

Na zimnom štadióne v bratislavskej Petržalke má pod palcom týchto borcov: Tatar, Čajkovský, Fehérváry, Daňo, Ružička, Čajkovič, Bakoš či Lantoši. Keď to zhrnieme, je to taká kostra národného tímu Slovenska. „Ako prišlo ku spolupráci? Poznali sme sa, napríklad s Fehérvárym som spolupracoval aj keď bol vo Washingtone. Na úvod sme sa oťukali a chalanom sa moje veci páčili, tak sme sa dohodli,“ priznal Kroni a pokračoval: „Čo môže byť pre mňa lepšie ako to, že trénujem takýchto hráčov…“

Ako to vníma Tatar?

Mať na tréningu hviezdu Montrealu Tomáša Tatara je pre vychádzajúceho trénera skvelá vizitka. „Nesmierne ma prekvapil tým, že sa neustále informuje, čo má robiť a ako. Stále sa chce zlepšovať a je to profesionál na mieste. Ako počas tréningu, tak po ňom sa ma pýta, či to spravil dobre,“ uzavrel Musliu.

Zdroj: Dnes24.sk