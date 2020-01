12. január 2020 Eliška Šándorová Správy Hystéria v priamom prenose: Truban vyprovokoval Danka, ten mu pripomenul užívanie drog

V relácii televízie TA3 V politike sa v ostrom dueli stretli predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban.

Zdroj: TA3

Doslova nabitý emóciami a výbušnosťou Andreja Danka sa niesol nedeľný duel relácie V politike TA3. Stretli sa v ňom predsedovia strán SNS a PS.

Úvod relácie patril aktuálnej svetovej téme zabitia iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorá hneď rozdúchala viditeľnú nevraživosť medzi politikmi. Michal Truban označil reakcie Andreja Danka, ktorý cez sociálnu sieť bezprostredne po útoku vyzýval premiéra na stiahnutie našich vojakov domov, za hysterické a populistické. Že je hysterik mu pripomenul počas duelu opakovane.

Hystéria a drogy

Predseda SNS tvrdil, že chybu urobil Pellegrini tým, že ako prvý zverejnil informáciu o možnosti poslať po slovenských vojakov vládny špeciál. Dankovi sa nepáči, že ho Truban v politickej relácii viackrát označil za hysterického. „Na rozdiel od vás neužívam drogy, takže nemám žiadnu hystériu,“ povedal predseda SNS, ktorý svoju podráždenosť v hlase a nervozitu neskrýval.

Danko zaútočil aj na prezidentku Čaputovú, ktorá podľa jeho slov nezaujala k situácii v Iráne žiadne stanovisko a dodnes mlčí. Moderátor pripomenul, že hlava štátu vyzývala „iba“ k dialógu a nekonkretizovala možné porušenie medzinárodných dohôd.

„Pani prezidentka je aj štátnička, je kľudná, snaží sa rozprávať premyslene tak, aby nespôsobila problémy na medzinárodnej scéne presne v opaku oproti pánovi Dankovi, ktorý bol ochotný kvôli percentám pred voľbami tam poslať civilné lietadlo na letisko, kde sa nedalo ani zaparkovať a večer predtým povedal, že to ide urobiť,“ uviedol Truban.

Roztržka aj s premiérom

Povýšenectvo západných štátov by sa malo konečne zmeniť voči východným členským štátom EÚ. „Pán Truban svojimi vyjadreniami ukazuje extrémizmus, takíto ľudia ako vy a prezidentka SR by odovzdali slovenské letiská hneď po voľbách,“ vysvetlil neskôr v tlačovom vyhlásení predseda Andrej Danko.

Do roztržky sa k tejto téme dostal šéf národniarov pred časom aj s premiérom Pellegrinim. Danko v relácii povedal, že konaním premiéra došlo k úniku tajných informácií.

„Nie ja, ale predseda vlády o desiatej večer zverejnil, že je pripravený poslať špeciál. To, že by mohol ísť špeciál pre našich vojakov, pán Truban, bola informácia, ktorou nemal disponovať nikto iný, ako tím, že kde sa teraz naši vojaci nachádzajú,“ dodal Danko.

„Najväčšie ohrozenie našich vojakov sú hysterický politici,“ opakovane pripomenul Truban Dankovi jeho správanie.

Napätie v diskusii Truban stupňoval aj tvrdením, že „najviac sa slovenskí vojaci boja toho, keď sa o nich bojí pán Danko,“ myslí si Truban. Tým kritizoval status predsedu NR SR na sociálnej sieti o potrebe vládneho špeciálu.

K roztržke s predsedom parlamentu Andrejom Dankom sa v úvodnej časti vyjadril aj premiér. „S pánom predsedom parlamentu sme mali rovnakí cieľ, len sme mali rozdielne názory na spôsob ako to spraviť. Ako premiér musím narábať so svojimi právomocami veľmi obozretne. Nebolo ani možné individuálne vykonať evakuáciu,” povedal Peter Pellegrini.

Kritika financovania strán

V otázke financovania strán Danko kritizoval Progresívne Slovensko za to, že ich financuje Anton Zajac zo spoločnosti Eset. Zajac má podľa neho financovať aj Denník N, ktorý považuje predseda parlamentu za stranícky plátok. „Ste financovaní takými oligarchami, ktorí chcú Slovensko odovzdať do Spojených štátov,“ obvinil Trubana.

Ten to odmieta s tým, že koalícia PS-Spolu odkrýva svoje financovanie nad rámec zákona, za čo ich mala oceniť aj nezisková organizácia Transparency International Slovensko. Politici sa pri tejto téme navzájom obviňovali, ktorí z nich „klame a vymýšľa si ako Kotleba“.

„Žiadne firmy zo zahraničia Progresívne Slovensko nič nefinancujú. Máme dary od množstva občanov,“ uviedol Truban, ktorý priznal financovanie strany aj svojou firmou či pôžičkami.

Treba vás zastaviť

Danko obvinil Trubana, že jeho strana svojou nevraživosťou a nepravidvými kauzami iba posúva voličov k ĽSNS. „Preto vzniká extrémizmus, lebo si vymýšľate voči mne kauzy rigorózky a kapitána,“ zaútočil Danko na Trubana. „Ste strašne pokrytecký,“ vrátil Truban Dankovi, ktorý podľa neho iba útočí na súkromné firmy. Truban vyvrátil, že by za financovaním strany firmou Este bolo neskôr „očakávanie za služby“.

Politici sa pohádali, keď Truban vyzval Danka, ktorý sa podľa neho „bojí svojich výsledkov“, aby prišiel do relácie Denníka N. Do roztržky musel zakročiť aj moderátor relácie Norbert Dolinský. „Páni, naozaj, táto debata, ja zakričím, ja mám silný hlas dosť.“

Alternatívy po voľbách

O programe do volieb 2020 uviedol Truban, že sa s potenciálnymi koaličnými partnermi zhodli na prioritných témách v podobe zdravotníctva, školstva a spravodlivosti. Truban vyzdvihol, že stratifikácia zdravotníctva neprešla ako príklad toho, že by predsedovia parlamentných strán mali byť aj členmi vlády.

„Je to veľmi naivné si myslieť, že sa ako predseda politickej strany stanete ministrom,“ reagoval Danko. Ten uviedol, že on za svoje ministerstvá financie zohnal, čo ilustroval na príklade zvyšovania platov učiteľov. Ku kritike v rezorte školstva o nevyužívaní eurofondov uviedol, že sa snažili, avšak ministerstvo prebrali za pochodu. Ako chybu označil to, že nevyhodili niektorých ľudí v rezorte.

„Boh chráň Slovensko pred extrémizmom fašistickým a pred extrémizmom slniečkarským a liberálnym, ako ste vy,“ uviedol Danko. Truban mu vyčítal, že o Slovákoch v médiách povedal, že sú „národom tragédov“.