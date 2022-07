4 Galéria Zdroj: Karcher Ihrisko, ktoré „vyženie“ deti od obrazoviek Nedokážete vaše deti motivovať k tomu, aby sa išli hrať na ihrisko, ktoré máte pod oknami? Tie si ho možno ani nevšimli, lebo „nehovorí ich rečou“... Autori netradičného Projektu Ihrisko našli recept, ako mladých ľudí vyslobodiť z virtuálneho sveta. 21. júl 2022 Tlačové správy

V Petržalke premenili na nepoznanie už druhé fádne športovisko bez života. Zistite, ako sa im to podarilo aj na čo sa tam môžete tešiť.

V spolupráci s firmou Kärcher a miestnou samosprávou vyčistili a zatraktívnili sídliskové ihrisko na Hrobákovej ulici. Choďte sa presvedčiť na vlastné oči. Writeri zo zoskupenia WallDesign ho oživili 3D dizajnom vyliatych vedier s pestrými farbami a štýlovým graffiti. Vylepšený multifunkčný areál „prehovoril“ a ako magnet čaká na deti a mladých ľudí, ktorí sedia doma alebo chcú svoj voľný čas tráviť na športoviskách. Tie sú v dnešnej digitálnej dobe čoraz viac opustené a mnohé aj zanedbané. Smutný fenomén vo verejnom priestore postrehol autor projektu Mário Biháry na petržalskom sídlisku, kde vyrastal, a rozhodol sa, že s tým niečo urobí. „Veľa detí sedí doma pred obrazovkami a chýba im správny impulz ísť von. My sme na ihriskách hrávali basketbal a futbal, robili graffiti a boli pri vzniku hip hopových kapiel. Do Projektu Ihrisko som sa snažil pretaviť všetky tieto aspekty. Primárnym cieľom však bolo upozorniť na chátrajúce ihriská, zrevitalizovať ich a vrátiť im život,“ deklaruje hudobný manažér Biháry, ktorý je okrem iného známy ako organizátor festivalu Hip Hop Žije. Novú tvár a pestrofarebný výzor dostalo už piate ihrisko na Slovensku, z toho druhé na najväčšom slovenskom sídlisku v Petržalke.

Kľúčové bolo ihrisko dokonale vyčistiť

Na premene ihriska sa podieľali writeri z WallDesign, ktorí spolu s Bihárym navrhli jeho nový vzhľad. „Napadlo nám urobiť 3D dizajn a napodobniť vyliate kýble farby tak, aby zapadli do prostredia,“ prezrádza autor projektu. Ešte predtým, než writeri naniesli na asfalt prvý špeciálny náter, na športovisko doslova napochodovali odborníci na čistenie zo spoločnosti Kärcher, ktorá sa na projekte spolupodieľa. Ich úlohou bolo pripraviť celé ihrisko a okolie tak, aby umelci mohli začať s jeho vizuálnou premenou.

„Naše stroje dokonale vyčistili asfalt a zbavili nečistoty aj okolité múry, lavičky či pingpongový stôl. Pri čistení sme využili zametacie stroje, vysokotlakový čistič, mokro-suchý vysávač, ale aj všestranne využiteľný komunálny čistiaci stroj. Ako líder v čistiacich riešeniach sme pripravení aj na takéto výzvy a pomoc pri budovaní miestnej komunity,“ hovorí Emil Skákala, marketingový riaditeľ spoločnosti Kärcher, ktorej zamestnanci strávili vďaka spoľahlivej čistiacej mechanike na ihrisku len niekoľko hodín. „Časová efektivita je pri našej práci kľúčová. Náš komunálny čistiaci stroj je vysoko účinný a všestranný. Pri tomto projekte nám pomohol efektívne vyčistiť a pripraviť ihrisko pre umelcov v priebehu pár hodín. Pre jeho celoročné využitie pri zametaní lístia, zavlažovaní zelene či pri zimnej údržbe by som ho odporučil každej samospráve,“ dodáva Emil Skákala.

Revitalizácia vs. návštevnosť

„Projekt zatraktívnenia novozrekonštru­ovaného multifunkčného areálu Hrobákova, ako aj iných ihrísk v našej správe veľmi vítame a sme radi, že tým v Petržalke spoločne oživíme šport aj kultúru,“ tvrdí starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý dodáva, že do projektu na Hrobákovej investovala mestská časť bezmála 10-tisíc eur. Symbióza rekonštrukcie, športu a umenia tak dostala nový rozmer. Skúsenosť s prvým vylepšeným ihriskom na Rovniankovej ulici hovorí za všetko.

„Na revitalizovaných ihriskách v rámci Projektu Ihrisko je väčší pohyb detí, hráčov basketbalu, ale tiež sa tam dejú fotenia, nakrúcania videoklipov a podobne. Plánujeme tam robiť aj turnaje a rôzne koncerty,“ vysvetľuje Mário Biháry, pre ktorého je tento projekt návratom ku koreňom kultúry, v ktorej vyrastal. Medzičasom pribudlo v Petržalke aj tretie vylepšené ihrisko na Ševčenkovej ulici.

Návrat života do fádneho a opusteného verejného priestoru

Projekt Ihrisko je motiváciou aj pre starostov a primátorov, ktorí majú v rukách to, ako budú športoviská a verejný priestor vyzerať. Ide zároveň o ďalší sociálny experiment v Petržalke, ktorý by mal potvrdiť, že takto farebne oživené ihrisko dokáže vytiahnuť deti z virtuálneho sveta k športu a „na vzduch“. Autori a partneri výnimočného projektu tak prispievajú k budovaniu lokálnych komunít a sú presvedčení, že na ihriská s moderným dizajnom budú deti chodiť s oveľa väčšou radosťou.

Zavolajte Projekt Ihrisko aj do svojej štvrte a sledujte úžasnú premenu na vlastné oči. Je to výzva, ktorá stojí za to. Mário Biháry a writeri z WallDesign si totiž v rámci spolupráce s firmou Kärcher už dnes trúfnu na akékoľvek netradičné spestrenie okolia bytových domov. Street artom a maľbami premenia fádny, opustený a zanedbaný verejný priestor na nepoznanie. A to je na Projekte Ihrisko lákavé. „Vyženie“ vaše deti od obrazoviek nečakane a veľmi netradične a zároveň oživí priestor, ktorý si doteraz možno ani nevšimli.

