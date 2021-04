9 Galéria Zdroj: TASR/AP Indická mutácia koronavírusu sa dostala už aj do Európy. Ako veľmi je nebezpečná? V posledných dňoch sa o tomto variante hovorí aj vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Belgicku, Švajčiarsku, Grécku či Taliansku. 28. apríl 2021 Zo zahraničia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci na stredu informovala, že tzv. indický variant nového koronavírusu B.1.617 bol zistený vo viac ako 1 200 genómových sekvenciách v najmenej 17 krajinách sveta.

„Väčšina analyzovaných vzoriek v (medzinárodnej) databáze GISAID pochádza z Indie, Británie, USA a Singapuru,“ uviedla WHO podľa agentúry AFP vo svojej týždennej aktualizácii pandemickej situácie.

Indická mutácia

WHO v pondelok informovala, že tento variant zatiaľ neklasifikovala ako znepokojujúci, ale len ako „hodný pozornosti“. Hovorkyňa WHO súčasne uviedla, že v tomto čase ešte nie je jasné, do akej miery je zodpovedný za rýchly nárast počtu nakazených v Indii zaznamenaný v uplynulých týždňoch.

Agentúra AFP konštatovala, že ak by WHO priradila indickému variantu atribút, že „vyvoláva znepokojenie“, mohlo by to znamenať, že je nebezpečnejší ako iné, a to tým, že sa prejavuje vyššou nákazlivosťou, smrtnosťou i schopnosťou odolať vakcínam proti ochoreniu COVID-19.

Situácia v Indii

Podľa WHO prudký nárast počtu informovaných v Indii môže mať aj iné vysvetlenie – napríklad rizikové správanie sa ľudí, ktorí nedodržiavajú zdravotné obmedzenia, či konanie masových zhromaždení.

Nárast úmrtí v Indii za posledných 24 hodín medzitým prekonal hranicu 3-tisíc. Celkovo si pandémia v Indii vyžiadala už vyše 200-tisíc obetí.

India patrí momentálne k štátom, ktoré sú aktuálne najviac zasiahnuté epidémiou infekčnej choroby COVID-19. Iba za apríl tam pribudlo takmer šesť miliónov potvrdených prípadov nákazy, približuje AFP. Od začiatku pandémie krajina eviduje približne 18 miliónov infikovaných.

Do krajiny začala prichádzať prisľúbená pomoc zo zahraničia. Ako prvá dorazila v utorok zásielka z Británie.

