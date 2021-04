Zdroj: TASR/AP Vieme, ako budete cestovať v lete na dovolenku. Kto dostane COVID pas? Toto je skutočná vstupenka na slobodu, aspoň čo sa týka cestovania. Európska únia sa dohodla, že do začiatku leta budú na svete špeciálne Covid pasy. 24. apríl 2021 MI Zo zahraničia Cestovanie

24. apríl 2021 MI Zo zahraničia Cestovanie Vieme, ako budete cestovať v lete na dovolenku. Kto dostane COVID pas? Toto je skutočná vstupenka na slobodu, aspoň čo sa týka cestovania. Európska únia sa dohodla, že do začiatku leta budú na svete špeciálne Covid pasy.

Ak si na leto plánujete dovolenku v zahraničí, zrejme budete potrebovať nový špeciálny dokument. Oficiálne sa nazýva Digitálny zelený certifikát, ale všetci ho volajú zelený pas alebo Covid pas. Bude obsahovať vaše údaje v súvislosti s koronavírusom a budú ho akceptovať všetky krajiny EÚ.

Jednoduchšie cestovanie

Dnešný chaos v podmienkach vstupu do jednotlivých európskych krajín by sa mal čoskoro skončiť. Je to logické – letná sezóna sa blíži. Krajiny na juhu EÚ nutne potrebujú rozbehnúť turistickú sezónu a zvyšní „suchozemci“ a severania už veľmi túžia stráviť leto pri mori.

Preto sa členské štáty dohodli na technických aspektoch spoločného Covid pasu, ktorý bude mať digitálnu i papierovú formu a budú ho uznávať všetky členské krajiny EÚ. Bude v ňom zaznamenané viac ako len to, či ste alebo nie ste očkovaný.

„Cestovný Covid pas bude obsahovať informácie o vakcinácii, protilátkach a absolvovaných testoch na Covid-19,“ uvádza portál simpleflying.com.

Nový cestovný dokument bude vydávať každý štát pre vlastných občanov. Všetky krajiny si budú navzájom uznávať oficiálne registrované vakcíny v EÚ. Momentálne je to AstraZeneca, PfizerBiontech, Moderna, Janssen, and Johnson & Johnson.

Individuálne sa každá krajina môže rozhodnúť, že bude zapisovať a uznávať aj iné očkovacie látky, napríklad Sputnik V. Maďarsko to určite urobí, keďže ruskou vakcínou očkuje ako jediná krajina v EÚ.

Otázne však je, či takto zaočkovaných Maďarov vpustia na svoje územie iné krajiny, alebo budú od nich vyžadovať aj negatívny PCR test, či informáciu o protilátkach v krvi.

Aj na letisku

Európska komisia sľubuje, že zelené Covid pasy budú pripravené do konca júna. Zároveň zdôrazňuje, že nebudú zakladať žiadnu diskrimináciu občanov podľa toho, či niekto je alebo nie je očkovaný.

Malo by to fungovať tak, že krajiny budú mať možnosť stanoviť, že pre vstup na ich územie bude cudzincom stačiť aj negatívny test na koronavírus. Ten bude tiež zaznamenaný v Covid pase. Túto politiku si nastaví každá krajina individuálne. To isté bude platiť pre aerolinky.

„Letecká spoločnosť bude môcť kontrolovať platnosť Covid pasu jednoducho počas check-inu. Vďaka tomu by sa nemali na letiskách tvoriť dlhé rady čakajúcich pasažierov," píše simpleflying.com.

Nový cestovný dokument má teda hlavný cieľ zjednodušiť a zladiť vzájomné uznávanie rôznych certifikátov a testov v súvislosti s koronavírusom. V platnosti bude tak dlho, kým Svetová zdravotnícka organizácia nezruší svetový núdzový stav v súvislosti s Covid-19.

Zdroj: Dnes24.sk