28. marec 2023 TOS Magazín Ona Influencerka vo videu ŠOKUJE: Išla som na plastiku, aby sa moje DETI narodili s peknými nosmi Jej video sa stalo virálnym hitom. Mladá influencerka prezradila prekvapivý dôvod, prečo sa rozhodla pre plastickú operáciu.

Mladá žena z Argentíny si ukradla všetku slávu pre seba. Vo videu na sociálnej sieti TikTok sa pochválila plastickou operáciou nosa.

Podstúpila ju vraj preto, aby sa jej deti narodili s peknými nosmi.

Je za tým nevedomosť alebo si Fiorella len robila srandu a ide tak o geniálny ťah na pritiahnutie pozornosti?

Influencerku neskôr oslovil New York Post, pre ktorý uviedla, že išlo o vtip a v skutočnosti ani nepodstúpila plastiku nosa, ale operáciu odchýlenej priehradky. „Môj nos vyzerá rovnako ako predtým,“ zdôraznila.

No aj keď vezmeme do úvahy, že platí druhý variant, mnohí užívatelia jej humor nepochopili a strhla sa lavína videní aj komentárov, v ktorých si ju užívatelia podali. A niektoré komentáre stoja naozaj za to.

„Prefarbil som si vlasy na blond, aby aj moje deti boli blond,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „To je práve dôvod, prečo sa nikdy nedám tetovať. Nechcem, aby sa moje deti narodili s tetovaním,“ pridal sa ďalší. „Už vidím titulok v novinách: Žena žaluje svojho chirurga za podvod. Jej dieťa sa nenarodilo s nosom, ktorý jej urobil,“ pobavil ďalší komentár.

Možno si poviete, že to myslela vážne a potom sa to snažila schovať za vtip. Alebo si možno poviete, že to bola jej strany jasná irónia a tí, čo to nepochopili, aspoň majú zábavu. Nechávame na vás.

Tak či onak, faktom je, že niektorí ľudia naozaj veria tomu, že telesné zmeny sa môžu takýmto spôsobom prenášať na potomkov.

Stretáva sa s tým aj americký plastický chirurg Gorodisky, ktorý na túto tému zverejnil článok. „Plastická chirurgia nemá schopnosť zmeniť DNA našich buniek. Nemení epigenetické markery, ktoré prenášajú informácie," píše v ňom a robí tak prekvapivo potrebnú osvetu na túto tému.

