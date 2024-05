24. máj 2024 Lucia Lauková Regióny Intenzívny lejak spôsobil bleskovú ZÁPLAVU: Pod vodou boli viaceré ulice v Podhájskej Ranná prietrž priniesla so sebou množstvo zrážok. Voda zaplavila niektoré ulice a záhrady v obci na juhu Slovenska.

Podhájskou sa v piatok ráno prehnal intenzívny lejak. Voda stihla vytopiť niekoľko ulíc.

„Podľa amatérskej zrážkomernej stanice v obci spadlo až 52,6 mm zrážok, čo stačilo na to, aby boli ulice a záhrady plné vody,“ informuje iMeteo.sk.

Búrlivo bolo od skorých ranných hodín na viacerých miestach západného Slovenska. „Búrková činnosť by sa v priebehu popoludnia mala viac presúvať smerom k východu, a tak s tými najintenzívnejšími búrkami počítajte na strednom a predovšetkým na západe východného Slovenska,“ dodáva portál.

Piatkové búrky by mali patriť k tým najintenzívnejším z tohto týždňa. Podľa iMeteo.sk sa v priebehu víkendu búrky síce očakávajú aj naďalej, no mali by byť o čosi slabšie.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com/iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk