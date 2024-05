24. máj 2024 Rastislav Búgel Lifestyle ŠOK pre televíznych divákov! Teleráno po takmer 20 rokoch OPÚŠŤA dvojica moderátorov V Teleráne po takmer 20 rokoch končí známa moderátorská dvojica! Čo sa stalo?

Končí sa jedna významná éra. Po takmer 20 rokoch v relácii Teleráno končí moderátorská dvojica Lenka Šóošová a Roman Juraško.

Odchádza na vlastnú žiadosť

Podľa TV Markíza bola Lenka a Roman najdlhšie vysielajúcou stabilnou moderátorskou dvojicou na slovenských obrazovkách.

Ich rozlúčka v obľúbenej rannej relácii je naplánovaná na 28. mája, kedy sa v Teleráne objavia naposledy.

„Teleráno je moja srdcová záležitosť, splnený sen, časť mojej identity a tiež kus života. Životnú energiu však nemáme bezodnú a čas prináša do života nové priority. Cítim, že s Teleránom sme si už všetko odovzdali a náš spoločný čas sa naplnil. Odchádzam na vlastnú žiadosť. Toto rozhodnutie sa nerodilo ani ľahko, ani krátko. Dozrel čas, aby som sa v živote posunula ďalej,“ vraví Lenka Šóošová.

Moderátorka sa v najbližšom období chce venovať rodine a potrebuje si aj poriadne oddýchnuť. "Postupne by som sa rada viac zamerala na autorské projekty. V akej podobe? To vám prezradím, keď si poriadne oddýchnem a načerpám sily do novej životnej etapy. S Markízou a jej divákmi sa lúčim s obrovskou pokorou a vďakou. Navždy ostávate v mojom srdci a nič vás nenahradí,“ dodala známa tvár relácie.

Čo bude s Romanom?

Roman Juraško sa z obrazoviek nevytratí. Od 3. júna bude súčasťou podvečerného magazínu Reflex.

„Končí sa pre mňa jedna obrovská životná etapa a ja sa chcem v prvom rade poďakovať Lenke za všetky tie roky, ktoré neboli len o práci, ale aj o priateľstve na celý život. Naše spoločné ranné vstávania sa síce končia, avšak priateľstvo pokračuje a to je to najdôležitejšie. Teleráno navždy zostane mojou srdcovou záležitosťou. Je to skvelá relácia. Veľa som sa v ňom naučil, no predovšetkým mi vďaka nemu vstúpili do života úžasní kolegovia a kamaráti, hostia a, samozrejme, naši diváci. Je však načase ísť ďalej a ja sa veľmi teším, že môžem ako moderátor doplniť skvelý tím magazínu Reflex,“ povedal pre web televízie Juraško.

