Internet pobláznila OPTICKÁ ILÚZIA: Úžasné a desivé, komentujú ľudia. Vidíte to tiež?

Sociálnymi sieťami sa šíri virálne video, ktorého cieľom je zmiasť ľudskú myseľ. Na prvý pohľad to vyzerá ako jednoduchá animácia, v ktorej dokola krúži niekoľko ružových bodov. Tento obraz však mení svoju podobu aj farebnú škálu podľa toho, na akú jeho časť sa zadívate. Ružová sa za pár sekúnd zmení na zelenú, alebo celkom zmizne.

Nechať si „oklamať“ oči môžete troma spôsobmi. Najprv skúste pozorne sledovať pohyblivý kruh. Po pár sekundách uvidíte celý kruh súvislý a ružový.

Druhá možnosť nakrátko sa zahľadieť na čierny krížik uprostred kruhu. Pohybujúca ružová bodka sa odrazu zmení na zelenú. Tieto dve úlohy zvládne pri troche sústredenia takmer každý. Tú tretiu už ale len málokto. Vyskúšate? Opäť sa musíte pozerať na čierny krížik, tentoraz ale o niečo dlhšie a naozaj sústredene. Ak z neho nespustíte oči, ružové bodky celkom zmiznú a vy budete vidieť len rotujúci zelený kruh.

Vizuálny trik je hitom medzi užívateľmi na Twitteri. Tí ho masovo zdieľajú a vyzývajú ostatných, aby ho tiež vyskúšali. „To je divočina! Ľudské telo je úžasné a vie sa s nami pekne zahrávať,“ napísal jeden z komentujúcich. „Určite to má logické vysvetlenie, ale aj tak je trochu strašidelné, že nemôžete veriť ani vlastným očiam,“ pridáva sa ďalší.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

- If you follow the pink circle you will see all pink.

- The moving circle will be green if you focus on the +'in the middle.

- If you focus long on the +'in the middle, the pink circles will disappear and only the rotating green circle will remain.pic.twitter.com/FIEJiS3CYS