20. február 2023 Zo Slovenska Investovali ste svoje peniaze? ANALÝZA nepoteší, na INFLÁCIU ani to nestačilo Analytici investičnej spoločnosti zostavujú každý štvrťrok tzv. Index slovenského investora, a to na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).

Bežný slovenský investor, ktorý vložil svoje finančné prostriedky do podielových fondoch, dosiahol od začiatku roka 2017 do konca minulého roka kumulovaný výnos 10,4 %. Hoci nad minimálnym úročením v banke na úrovni 0 až 1 %, typickým hlavne pre ostatné roky investor vyhral, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb na Slovensku v rovnakom období vzrástli až o 32,9 %. V aktuálnej analýze na to upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská.

Analytici investičnej spoločnosti zostavujú každý štvrťrok tzv. Index slovenského investora, a to na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú jej členmi. Pri jeho výpočte zohľadňujú nielen výnosy, ale aj váhy jednotlivých fondov.

„Počas analyzovaného obdobia, teda za ostatných šesť rokov, bola výnosnosť podielových fondov, a teda aj hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022,“ priblížila Sadovská.

Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola podľa analytičky hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou inflácie, od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania. „Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu ale počas roka 2022 na rekordne vysokú infláciu nestačila,“ doplnila. Priemerná inflácia na Slovensku v minulom roku dosiahla 12,8 %.

Najvyššiu výnosnosť za sledované obdobie dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom 36 %. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 5,3 %. „Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 24,4 % a ročný výnos 3,7 %. Iba tieto dva typy fondov tak dokázali od roku 2017 držať krok s infláciou,“ vyčíslila Sadovská.

Zmiešané fondy vykázali za rovnaké obdobie celkové zhodnotenie na úrovni 2 %, čomu zodpovedal ročný výnos 0,3 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 1,2 % a anualizovaný 0,2 %. Dlhopisové fondy vykázali stratu.

Počas minulého roka výnosnosť väčšiny typov fondov podľa Sadovskej klesla. Výnimkou boli realitné fondy. „Reality ako jediné zhodnotili a za uplynulý rok dosiahli výnos na úrovni 3,9 %,“ doplnila.

