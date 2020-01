11. január 2020 Technológie IT firmy sa obávajú úniku dát. Napriek tomu ich presúvajú do "oblakov"

Najčastejšími bezpečnostnými incidentmi v IT boli únik dát a infekcia malvérom.

Zdroj: TASR

Presun IT do cloudov v nastávajúcej dekáde vystaví firemné a verejné dáta novým hrozbám. Bezpečnostných rizík sa v súvislosti s využívaním verejných cloudov obáva až 93 % organizácií.

Presúvanie dát

Firmy aj verejná správa zintenzívnia v roku 2020 presúvanie IT do cloudov, a to napriek tomu, že väčšina z nich sa v súvislosti s využívaním cloudových služieb obáva o bezpečnosť dát.

Výdavky na cloudové služby v strednej a východnej Európe porastú podľa analytikov agentúry IDC do roku 2023 každoročne zhruba o 20 %, hoci celkové rozpočty na IT majú stagnovať, alebo iba mierne rásť.

Najčastejším dôvodom presúvania hardvéru a aplikácií do veľkých dátových centier externých poskytovateľov je snaha o zvýšenie flexibility a efektívnosti, vrátane úspory nákladov na prevádzku vlastných serverov a dátových úložísk.

Nové riziká

Konzultant spoločnosti Flowmon Networks pre strednú a východnú Európu Roman Čupka však upozorňuje, že využívanie IT zo vzdialených dátových centier prináša organizáciám aj nové riziká. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť si podľa neho začínajú uvedomovať, aké zložité je zabezpečiť dáta a prevádzku IT pri využívaní cloudu.

V prieskume portálu Cybersecurity Insiders a medzinárodného neziskového združenia špecialistov na IT bezpečnosť (ISC) štvrtina organizácií priznala za posledných 12 mesiacov aspoň jeden bezpečnostný incident. Najčastejšie išlo o únik dát (27 %) a infekciu malvérom (20 %).

„Hoci poskytovatelia cloudových služieb ponúkajú čoraz robustnejšiu ochranu, v konečnom dôsledku sú za zabezpečenie dát zodpovední zákazníci. Organizácie, ktoré po presune IT do vzdialených dátových centier stratia viditeľnosť do svojej sieťovej prevádzky, nedokážu promptne identifikovať hrozby, odhaľovať sieťové anomálie a riešiť problémy s výkonnosťou siete či aplikácií,“ pripomína Čupka.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR