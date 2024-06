Izolovaný kmeň vyskúšal internet: Stal sa závislým na PORNE a sociálnych sieťach

Izolovaný kmeň v Amazónii získal vďaka službe Starlink amerického miliardára Elona Muska internetové pripojenie. Spočiatku si ho pochvaľoval, neskôr však starešinovia kmeňa začali kritizovať závislosť mladých ľudí od pornografie a sociálnych sietí. TASR informuje na základe správy denníka The New York Post.

Kmeň Marubo má približne 2 000 členov a všetci zdieľajú spoločné priezvisko – Marubo. Kmeň obýva brehy rieky Ituí tečúcej hustým brazílskym dažďovým pralesom.

„Po jeho zavedení boli všetci šťastní, teraz sa však všetko zhoršilo. Mladí vďaka internetu zleniveli a učia sa spôsob života bielych ľudí,“ uvádza 73-ročný Tsainama Marubo.

Príslušníci kmeňa Marubo sú v otázkach fyzických prejavov lásky veľmi zdržanliví a odsudzujú dokonca aj bozkávanie na verejnosti. Alfredo Marubo sa však obáva, že príchod internetu by mohol zaužívané pravidlá správania narušiť. Mladí muži si podľa neho porno posielajú aj v skupinových konverzáciách a u niektorých z nich sa už údajne prejavilo aj agresívnejšie sexuálne správanie.

„Bojíme sa, že mladí ľudia to budú chcieť vyskúšať,“ vyhlásil na margo dráždivých aktivít zobrazených vo videách Alfredo.

Napriek tomu, že mnohí členovia kmeňa majú v súčasnosti na internet negatívny názor, zavedenie služby Starlink bolo v septembri vítané ako pozitívny krok. Počas deviatich mesiacov používania údajne zachránil aj niekoľko životov, pretože umožnil rýchle kontaktovanie úradov v prípade núdze, napríklad pri potenciálne smrteľných uhryznutiach hadmi. Kmeňu navyše sprístupnil inak nedostupné študijné materiály, ktoré im rozšírili obzory.

Členovia kmeňa Marubo však poukazujú aj na ďalšie tienisté stránky zavedenia internetu. „Všetci sú stále na internete, už sa medzi sebou ani nerozprávajú,“ dodáva Alfredo. Súhlasí s ním aj Enoque, ktorý zmenu spôsobenú internetom označil za takú výraznú, že až negatívne ovplyvnila každodenný chod vecí. „Ak v dedine nelovíte, nerybárčite alebo nepestujete plodiny, tak skrátka nebudete jesť,“ vyhlásil Enoque.

„Niektorí mladí ľudia naše tradície dodržiavajú, iní zase chcú celé popoludnie stráviť s telefónom v ruke,“ súhlasí TamaSay Marubová.

Niektorí členovia kmeňa sa vystavujú potenciálnemu nebezpečenstvu, pretože prostredníctvom sociálnych sietí komunikujú s neznámymi osobami, iní sa už pre chýbajúcu digitálnu gramotnosť stali obeťami internetových podvodov.

Flora Dutrová, brazílska aktivistka pracujúca s domorodými kmeňmi, väčšinu obáv považuje za nadsadenú a tvrdí, že väčšina kmeňa Marubo „chcela a zaslúžila si“ prístup na internet.

Zavádzanie internetu izolovaným kmeňom kritizovali aj niektorí zástupcovia brazílskych úradov, podľa ktorých môže spôsobiť vymiznutie výnimočných tradícií a zvykov. Dutrová túto kritiku označila za etnocentrizmus, pri ktorom si bieli ľudia myslia, že vedia, čo je najlepšie.

