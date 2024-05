21. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia James sa môže porozprávať s otcom aj roky po jeho SMRTI: Pomohla mu umelá inteligencia Keď muž zistil, že jeho otcovi neostáva veľa času, rozhodol sa nahrať jeho spomienky. Vďaka nim neskôr vytvoril niečo neuveriteľné.

James Vlahos z kalifornského Oaklandu sa v roku 2016 dozvedel zdrvujúcu správu. Jeho milovanému otcovi diagnostikovali rakovinu v poslednom štádiu. Informujú o tom Novinky.cz s odvolaním sa na BBC. Nakoľko sa v tom čase začala rozširovať technológia umelej inteligencie (AI), James prišiel s nezvyčajným nápadom.

Pomohli mu hodiny nahrávok

Rozhodol sa, že využije AI. „Urobil som s ním projekt orálnej histórie a strávil som hodiny audio nahrávaním jeho životného príbehu,“ povedal pre britský server.

Jamesov otec zomrel v roku 2017, no on už mal obrovské množstvo nahrávok jeho hlasu. Začal preto pracovať na novom chatbotovi (chatovacej aplikácii). V roku 2019 sa mu aplikáciu podarilo dokončiť. Nový chatbot teraz na položené otázky o živote dávno mŕtveho otca odpovedá jeho vlastným hlasom!

Má to obmedzenia

James v rovnakom roku založil spoločnosť HereafterAI, vďaka ktorej si môže spomienky takýmto spôsobom uchovať ktokoľvek.

Muž priznáva, že hoci aplikácia nezmazala bolesť zo straty milovaného otca, dáva mu viac, ako by mu inak ostalo.

Stačí sa chatbota opýtať, aký mal obľúbený športový tím, pesničku a podobne. Odpoveďou mu je vždy otcov hlas, ktorý odpovie na akúkoľvek otázku.

Podľa zakladateľa to však nie je presne ako rozhovor s mŕtvou osobou. To ani nezamýšľal. „Chatbot vám umožní prístup k spomienkam a príbehom vašich zosnulých blízkych. Nemôžete sa ho, povedzme, opýtať, čo si myslí o filme, ktorý práve vyšiel, alebo si vymyslieť nový príbeh pred spaním, ktorý vám večer povie. Ale môže s vami hovoriť o veciach, ktoré osoba zaznamenala, keď bola nažive,“ vysvetľuje server The Daily Beast.

Zašli ešte ďalej

Nejde o jedinú možnosť, kedy AI „oživí“ mŕtveho človeka. Ešte ďalej zašla juhokórejská spoločnosť DeepBrain. Ktorá na základe hodín videí a zvuku vytvorí digitálneho avatara. Digitálne prevedú tvár, hlas aj prvky správania. Podľa firmy dokážu vytvoriť 96,5 % zhodu a rodina sa tak v prípade rozhovoru s digitálnym modelom zosnulého človeka necíti nepríjemne.

Treba si dať pozor

Pred podobnými technológiami však upozorňuje psychologička Laverne Antrobusová. „V dobe zvýšených emócií je potrebné dbať na veľkú opatrnosť. Strata je niečo, čo vás zaskočí. Môžete si myslieť, že už ste v poriadku, a potom vás vráti späť. To, že by ste zase mohli počuť hlas zosnulých blízkych, môže byť mätúce,“ vysvetľuje pre BBC.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk