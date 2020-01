13. január 2020 Anton Hrachovský Krimi Jána Kuciaka chceli "len" zbiť: Obžalovaní bratranci si protirečia, FOTO

Obžalovaný z vraždy Jána Kuciaka Tomáš Sz. odmieta vinu na vražde novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Podľa verzie Tomáša Sz. (na titulnej snímke) chceli ísť Kuciaka iba zbiť na objednávku Andruskóa a našli ho v jeho dome mŕtveho. Dôvod, prečo bol opakovane vo Veľkej Mači, vysvetľuje, že tam chcel opakovane kúpiť od „nejakého Róma“ babetu.

Najprv malo ísť o bitku za 1500 eur

„Andruskó ma oslovil k tomu, či by som nevedel o niekom, kto by zbil alebo ‚prefackal‘ nejakú osobu,“ hovoril pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Tomáš Sz. To mal podľa vlastných slov najprv odmietnuť, avšak Zoltán Andruskó mal naliehať a ponúknuť mu odmenu 1500 eur, čo napokon s bratrancom Miroslavom M. mali akceptovať.

Deň vraždy opísal tak, že vysadil Miroslava M., ktorý mal prísť na dvor Kuciaka. Tam mal nahliadnuť dovnútra domu, kde mali podľa neho ležať dve mŕtve osoby. To mal následne povedať Tomášovi Sz. „Ja som mu povedal, že by sme to mali nahlásiť na políciu,“ uviedol Tomáš Sz. To mal podľa neho Miroslav M. odmietnuť.

Po konfrontácii Zoltána Andruskóa s faktom, že našli v dome mŕtve osoby, sa mal podľa obžalovaného Andruskó iba usmiať a poznamenať, že to vykonali „nejakí Srbi“.

Vraždu podnikateľa Petra Molnára odmietol bez bližších špecifikácií. K nedovolenému ozbrojovaniu sa priznal v bode štyri obžaloby, ktorá hovorí o tom, že prechovával doma náboje, tak ako Marian K. Náboje mal od roku 2015, odvtedy, čo skončil na polícii. Podľa vlastných slov ich zabudol odovzdať.

S bratrancom si protirečia

Verzia Tomáša Sz. je v priamom rozpore s výpoveďou jeho bratranca Miroslava M. Ten sa ku skutku priznal v prípravnom konaní aj v pondelok pred súdom. Tam vypovedal obšírne o vražde Kuciaka, Kušnírovej aj Molnára.

Tomáš Sz. uviedol, že bude vypovedať iba k jednotlivým skutkom. Na otázky odmieta odpovedať, čo je jeho právo.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z dôvodu pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.

