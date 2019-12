21. december 2019 Veronika Ondo-Cholewová Kultúra Jasper vás svojím songom chytí za srdce! Takýto rap ste ešte nepočuli, VIDEO

V srdci východniarskeho rapera Jaspera sa zrodila pesnička, ktorá dojíma nielen jeho rodinu. Na západe jej však asi nebudú rozumieť. :-)

5 Galéria

Michalovčan Tomáš Jasper Vajda, ktorý sa presťahoval do Bratislavy, nie je žiadny raperský nováčik. Hudbe sa venuje už niekoľko rokov. Aj keď v rodných Michalovciach trávi už menej času, stále ho to tam podľa jeho vlastných slov láka. Je to vidieť aj v jeho najnovšom videoklipe.

Spomienky

Novú pesničku s názvom Čas venoval Jasper svojim starým rodičom. „Klip bol nakrútený v dome starých rodičov, kde bývali,“ Jasper dodal, že tam jeho celá rodina prežila svoje detstvo. Text mu napadol, keď bol na služobnej ceste a objavil sa prvý sneh.

„Akurát som bol pri druhej starkej a zdalo sa mi všetko také pekné, biele,“ opísal prvé myšlienky vzniku pesničky, keď išiel autom popri dome, kde bývali jeho starí rodičia a videl prázdny dvor. „Vtedy som si na nich tak spomenul a napadla mi aj pesnička,“ priznal úprimne.

Dojatá rodina

Celú pesničku dal Jasper dokopy za pár dní. Počkal si na termín do štúdia a nahrala sa. Hneď na druhý deň išli natáčať aj videoklip. Na pesničke sa podieľa aj Jasperova známa, ktorá ho doplnila v speve, Timea Sotáková.

A čo na to jeho blízki? Rodine sa to páči a vraj padali aj slzy. „Túto skladbu venujem svojim starým rodičom, ktorí už nie sú medzi nami. Dávajú na mňa pozor zhora. Babka a dedko boli úžasní ľudia. Aj vďaka nim som mal krásne detstvo. Toľko nás toho naučili. Mám na nich krásne spomienky a stále na nich budem s úsmevom spomínať. Babka bola vynikajúca kuchárka a lepšie pirohy neurobil nikto. Obaja nám stále dali to, čo mohli, ale hlavne nás vychovali tak, aby sme pomáhali, boli dobrí a láskaví k druhým.“

Pozrite si jeho východniarsky počin v priloženom vi­deu.

Ak chcete dostávať pravidelný prísun čerstvých správ z Michaloviec a okolia, sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk