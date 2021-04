Zdroj: TASR/Silvia Tannhauserová Je drogéria bez obalu lacnejšia? Majiteľka OTVORENE o ekologických nákupoch Majiteľka bezobalových obchodov dokonca vo svojich predajniach využíva virtuálnu registračnú pokladňu. Nápadom by sa mohli inšpirovať aj obchodné reťazce. 24. apríl 2021 Magazín

Lepšie, ako triediť odpad, je netvoriť ho. Tvrdí to majiteľka podpolianskych bezobalových obchodov Xénia Gondová. „Nemusíme sa potom obávať, kde odpad skončí,“ dodala s tým, že za rok fungovania svojich drogérií ušetrila v Detve vyše 2 930 plastových fliaš a v Hriňovej v Detvianskom okrese okolo 1 400.

„Je to za kontajner plastu, ktorý nemusí byť. Keď príde zákazník s fľašami alebo obalmi, píšem si, koľko ich prinesie a opäť naplní drogériou,“ vysvetlila.

Na viac použití

Vo svojich čapovaných ekologických predajniach prázdne obaly záujemcom opäť naplní pracím gélom, avivážou, saponátom a aj čistiacim prostriedkom. Ako priznáva, k šetreniu obalov ju priviedla jej mama. „Dookola mi hovorila, ako všetko vyhadzujeme. Mikroténové vrecúška umývala a odkladala, vraj sa na niečo ešte použijú. Plast je ľahký, preto sme si naň zvykli. Prišiel tak kolobeh, v ktorom tovar spotrebujeme a obal vyhadzujeme,“ zhrnula.

„Počítala som, koľko plastu mesačne z domácnosti vyhadzujem, bolo to aj 10 až 15 nádob. Do roka je to približne 150. Obal od saponátu na riad používam už druhý rok a stále sa dá pre čapovanie využiť,“ zdôraznila.

„Od začiatku učím ľudí a pripomínam im, aby si k nám nosili svoje fľaše. Celkom im to ide. Mám tu aj nové, robím však všetko preto, aby sme čapovali do použitých,“ spomenula majiteľka s tým, že v predajni má aj použité plastové nádoby, ktoré jej zákazníci prinesú, aby ich opäť využila. „Vyčistím ich a znovu čapujem,“ povedala.

Je to lacnejšie?

Pripomenula tiež, že po tovar si chodí viac typov zákazníkov. Jedni chcú ušetriť životné prostredie tým, že nevytvárajú odpad. „Sú aj takí, ktorí sledujú zloženie čapovanej drogérie a chcú takú, ktorá je rozložiteľná v prírode. Keď majú ľudia v rodinných domoch čističky vôd, neznehodnotí im to odpadový systém,“ vysvetlila.

Doplnila, že niektorí záujemcovia zasa čakajú, že bez obalu kúpia drogériu lacnejšie. „Ekologické prostriedky sú možno o niečo drahšie, stačí však použiť menšie množstvo a v konečnom dôsledku tak zákazník ušetrí. Prípravok na riad je zas šetrnejší k pokožke rúk a neničí ju,“ uviedla.

Učíme sa žiť bezobalovo

Podľa nej sa ľudia pod Poľanou žiť bez odpadu učia. „Viacerí začnú čapovaným saponátom na riad. Najskôr k nám chodia s jednou fľaškou, neskôr však aj so štyrmi a obľúbia si aj ďalšie čističe. Deti zas vidia, ako sa šetrí s plastom. Prichádzajú aj dôchodcovia,“ vymenovala s tým, že najviac sa jej míňajú pracie gély, potom saponáty, aviváž a aj gél do umývačiek riadu.

Bandasky, v ktorých v predajniach drogériu majú, sú vratné a po vyprázdnení ich opäť naplnia. „Keď ich ľudia pri vstupe do obchodu alebo z okna videli poukladané vedľa seba, mysleli si, že predávam víno alebo sirup,“ usmieva sa majiteľka.

Ako poznamenala, vo svojich predajniach využíva virtuálnu registračnú pokladňu. „Dnes už má takmer každý e-mailovú adresu, na ktorú im posielam pokladničný doklad. Nevzniká tak odpad. Ušetríme papier, farbu a aj obaly z nich. Zákazníkom sa to páči,“ uzavrela Gondová.

