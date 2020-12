Dnes o 14:02 Zo Slovenska Je čas ZATVORIŤ kostoly a zrušiť vlaky pre seniorov. Hrozí aj tvrdší lockdown?!

Konzílium odborníkov považuje za nevyhnutné okamžite prijať ďalšie opatrenia. SaS chce vidieť konkrétne opatrenia.

Koaličná SaS by rada videla konkrétne opatrenia, ktorých sprísnenie by mohla podporiť. Napríklad je podľa nej najvyšší čas zatvoriť kostoly či zrušiť vlaky zadarmo pre seniorov, ktorých chceme najviac chrániť. Hovorca strany Ondrej Šprlák to uviedol v reakcii na utorkové (29. 12.) stanovisko konzília odborníkov.

Aktualizované 14:00 Koaličná strana OĽANO podporuje všetky kroky smerujúce k potlačeniu pandémie. „Naše hnutie si vždy ctilo stanoviská odborníkov a na rozdiel od iných subjektov sme nikdy populisticky nespochybňovali opodstatnenosť prijímaných opatrení. O ďalšom postupe bude včas informovať ministerstvo zdravotníctva,“ vyhlásil pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia v reakcii na utorkové (29. 12.) stanovisko konzília odborníkov.

Je to vážne

Predseda parlamentu Boris Kollár by po varovaní konzília odborníkov podporil sprísnenie zákazu vychádzania. Situácia je podľa neho naozaj vážna, takže pokiaľ k tomu dôjde, Sme rodina to bude rešpektovať, uviedol Kollár.

Predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár to uviedol v reakcii na utorkové (29. 12.) stanovisko konzília odborníkov, informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Vicepremiérka Veronika Remišová na utorkovom rokovaní vlády navrhla sprísnenie pandemických opatrení. Minister zdravotníctva Marek Krajčí by mal podľa nej navrhnúť tvrdší lockdown.

Ďalšie opatrenia

Konzílium odborníkov vo vyjadrení uviedlo, že považuje za nevyhnutné okamžite prijať ďalšie opatrenia, ktoré ešte viac obmedzia mobilitu obyvateľov. Ide najmä o výrazné obmedzenie výnimiek zo zákazu vychádzania. Upozorňuje, že epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a pri súčasnom trende môže byť k 11. januáru v nemocniciach až 4 500 pacientov s ochorením COVID-19, čo ďaleko prevyšuje kapacitu slovenských nemocníc.

