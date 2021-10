Je po operácii? Nemocnica prehovorila o stave Miloša Zemana

Stav prezidenta ČR Miloša Zemana je stabilizovaný, uviedla v pondelok hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) Jitka Zinke. Zeman bol v ÚVN hospitalizovaný v nedeľu, kam ho previezli zo zámku v Lánoch, pripomenul spravodajský web Novinky.cz. Zinke dodala, že ďalšie informácie k zdravotnému stavu prezidenta Zemana nemá k dispozícii.

Riaditeľ ÚVN a Zemanov ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral už v nedeľu informoval, že nemá prezidentov súhlas na zverejnenie diagnózy.

Uviedol len, že Zeman je hospitalizovaný v súvislosti s chronickým ochorením, na ktoré sa lieči. Ako je známe, Zeman dlhodobo trpí neuropatiou dolných končatín, cukrovkou a nedoslýchavosťou.

Pražský hrad zdravotný stav prezidenta nekomentuje. Potvrdil len jeho hospitalizáciu, pričom tvrdí, že zdravotný stav prezidentovi nijako nebráni vo výkone mandátu. Podľa Noviniek.cz by však hospitalizácia mohla trvať aj niekoľko týždňov.

Novinky.cz pripomenuli, že Zemana v nedeľu pred prevozom do nemocnice navštívil na zámku v Lánoch premiér Andrej Babiš (ANO). Ďalší politici, ktorí by so Zemanom chceli hovoriť o povolebnom usporiadaní v ČR, zatiaľ na stretnutie len čakajú.