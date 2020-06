Dnes o 17:40 Zo Slovenska Je rozhodnuté! Matovič oznámil, kedy sa zruší núdzový stav

Sporná otázka o zrušení či predĺžení núdzového stavu je vyriešená.

Zdroj: TASR

Skôr ako po 90 dňoch sa núdzový stav rušiť nebude. Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO), ktorý dodal, že ak bude prevládať priaznivá epidemiologická situácia, núdzový stav sa predlžovať nebude.

Matovič upozornil, že zrušením núdzového stavu sa život na Slovensku žiadnym spôsobom výrazne nezmení oproti súčasnému stavu. „Je to mýtus, ktorý tu niektorí rozvíjajú,“ povedal Matovič, poukázal pritom na uvoľňovanie opatrení, ktoré bežný život čoraz viac približujú situácii pred vypuknutím pandémie.

Práve naopak, „dobehnutie“ núdzového stavu podľa neho umožní analyzovať aj efekt posledných opatrení, či nespôsobil opätovný nárast infekcie.

Upozornil aj na to, že koniec núdzového stavu nesúvisí ani s koncom povinnej karantény. „Pri pokračujúcom otváraní hraníc bude povinná štátna karanténa strácať zmysel. Budeme sa opäť vracať k výzvam na osobnú zodpovednosť, prechádzame teda postupne do módu utlmovania štátnej karantény, ale to má súvis práve s uvoľňovaním režimu na hraniciach,“ zdôraznil šéf kabinetu.

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) oznámil, že na ďalšom zasadnutí vlády bude pripravený návrh na zrušenie zákazu zhromažďovania. Matovič v tejto súvislosti poukázal na to, že ani v súčasnosti nie je toto právo úplne zakázané.

„Niekedy pred týždňom som pred úradom vlády videl skupinu ľudí, babičky tam držali transparenty, že nesúhlasia s NATO, s 5G, s Matovičom. Ale zasa, išlo o nahlásené zhromaždenie do 100 ľudí,“ pripomenul.

