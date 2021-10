Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Je to v našich rukách! Pandémia sa skončí, keď sa svet rozhodne skončiť ju, tvrdí riaditeľ WHO Podľa šéfa WHO by krajiny, ktoré už dosiahli mieru zaočkovanosti najmenej 40 percent, mali vakcíny prioritne poskytovať pre očkovací program OSN Covax alebo africkú iniciatívu Avat. 25. október 2021 Zo zahraničia

25. október 2021 Zo zahraničia Je to v našich rukách! Pandémia sa skončí, keď sa svet rozhodne skončiť ju, tvrdí riaditeľ WHO Podľa šéfa WHO by krajiny, ktoré už dosiahli mieru zaočkovanosti najmenej 40 percent, mali vakcíny prioritne poskytovať pre očkovací program OSN Covax alebo africkú iniciatívu Avat.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v nedeľu Nemecko a ďalšie krajiny, aby pri dodávkach očkovacích látok proti koronavírusu ustúpili v prospech štátov, ktoré ich potrebujú viac. Informovala o tom agentúra DPA.

Pandémia vo svete

„Pandémia sa skončí, keď sa svet rozhodne skončiť ju,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v nedeľu večer na Svetovom zdravotníckom summite v Berlíne.

„Je to v našich rukách. Máme všetky nástroje, ktoré potrebujeme…, ale svet ich nevyužíva dobre. Pri takmer 50-tisíc úmrtiach za týždeň nie je pandémia zďaleka za nami,“ citovala ho agentúra AFP.

Očkovanie a vakcíny

Šéf WHO pripomenul cieľ svojej organizácie, podľa ktorého by do konca roka malo byť v každej krajine sveta zaočkovaných najmenej 40 percent obyvateľov. „Tento cieľ sa dá dosiahnuť,“ zdôraznil Tedros.

Podľa jeho slov by krajiny, ktoré už dosiahli mieru zaočkovanosti najmenej 40 percent, mali vakcíny prioritne poskytovať pre očkovací program OSN Covax alebo africkú iniciatívu Avat. „Žiadna krajina nemôže pandémiu ukončiť izolovane od zvyšku sveta,“ upozornil.

Svetový zdravotnícky summit je medzinárodná konferencia, ktorá sa každoročne koná v Berlíne. Podujatie sa tento rok koná v „hybridnom“ formáte – v nemeckej metropole i prostredníctvom videokonferencie. Pod záštitou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a WHO sa začalo v nedeľu a potrvá do utorka. Účastníci sa zaoberajú okrem iného poučeniami z koronakrízy.

