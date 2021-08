Zdroj: rtvs.sk/Byť zdravý je výhra Je TOTO normálne? Záchranár Jakub prišiel o státisíce v očkovacej lotérii, bol v službe! Po prvom kole očkovacej lotérie sa zdvihla lavína hejtu voči pravidlám televíznej súťaže. Nielen chýbajúci televízor, ale aj služba v prvej línii pripravila možných výhercov o státisíce eur. 17. august 2021 Správy Zo Slovenska

17. august 2021 Správy Zo Slovenska Je TOTO normálne? Záchranár Jakub prišiel o státisíce v očkovacej lotérii, bol v službe! Po prvom kole očkovacej lotérie sa zdvihla lavína hejtu voči pravidlám televíznej súťaže. Nielen chýbajúci televízor, ale aj služba v prvej línii pripravila možných výhercov o státisíce eur.

Jeden nešťastný príbeh za druhým. Potom, ako bol medializovaný prípad Zuzany zo Solivaru, pri ktorom v očkovacej lotérii prišla o 400-tisíc eur len kvôli tomu, že priamy prenos sledovala cez internet, sa objavil ďalší.

Prišiel o 200-tisíc eur!

Na príbeh hasiča a záchranára Jakuba (23) z obce Rakovnica (okres Rožňava) upozornil portál čas.sk. "„Ja som slúžil nočnú na záchranke. Volali mi z takého čudného čísla, nebol som v teréne, ale priamo na stanici, mal som však iné povinnosti. Televízor som nemal zapnutý, lebo práca je dôležitejšia,“ uviedol Jakub pre spomenutý portál s tým, že v tej chvíli ani nevedel, že sa súťaží naostro.

Prišiel tak o 200-tisíc eur. "Hoci ma to škrie, už sa to neodstane. Keď je však niekto vyžrebovaný, že naňho padlo šťastie, mal by byť odmenený a nie potrestaný. Keď som sa dal očkovať, o lotérii nebolo ani chýru, čiže som to nerobil zo zištných dôvodov,“ dodal Jakub pre čas.sk.

Diskriminovaní sú mnohí

Na problém s diskrimináciou mnohých povolaní pri novej očkovacej lotérii upozornil investigatívny bloger a publicista Radovan Bránik.

„Netuším, kto má v nedeľu šancu vyhrať pol milióna, ale celkom isto viem, kto tú šancu nemá,“ začína svoj príspevok skúsený novinár vo verejnom blogu na sociálnej sieti hneď po vášnivej kritike ministra financií Igora Matoviča za jeho najnovší nápad.

„Naisto v nedeľu nevyhrá žiaden zaočkovaný lekár v službe, ani zdravotná sestra. Isto nevyhrá policajt, ktorý bude práve riešiť nejakú hnusnú nehodu. Nevyhrá záchranár, hoci sa dal zaočkovať medzi prvými a bude práve oživovať skolabované srdce. Nádej na výhru vopred strácajú aj vojaci, ktorí budú plniť svoje úlohy, o šancu na výhru prídu všetci hasiči v službe vrátane tých, ktorí práve teraz nasadzujú životy pri požiaroch v Grécku. Šoféri MHD, aj zaočkovaní taxikári môžu na výhru zabudnúť tiež. Predavačky? Obslužný personál na pumpách? Ľudia z kritickej infraštruktúry? Zabudnite. Pre vás tie peniaze nie sú a nikdy neboli. Zjednodušene; šancu vyhrať nemá nik zo zaočkovaných, ktorí budú v nedeľu večer po x-týkrát v službe, namiesto toho, aby ho trávili doma s rodinou a blízkymi,“ dodáva rozhorčene Bránik.

Ako prebiehala súťaž

Lýdia z Nižnej Sitnice – zdvihla telefón, heslo povedala na druhý pokus a získala 101 000 eur. Matej z Ružindolu- na poslednú chvíľu zdvihol telefón, no položil. Jakub z Rakovnice – nezdvihol telefón, pretože bol v službe, prišiel o 200-tisíc eur. Lukáš z Košíc – telefón zdvihol, ale nebol pri televízore, prišiel o 300-tisíc eur. Zuzana z Prešova – nestihla povedať heslo v stanovenom čase do 20 sekúnd, prišla o 400-tisíc eur.

