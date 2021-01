26. január 2021 Rôzne Je tu ďalšia vlna bielej nádielky a príde aj EXTRÉM! Kde má najviac nasnežiť?

Začiatok týždňa priniesol na naše územie pomerne búrlivé počasie. Mnohé mestá zasypali desiatky centimetre snehu a tisícky domácností boli bez elektriny.

29 Galéria

Zdroj: TASR/František Iván

Viaceré oblasti východného Slovenska bojovali po víkende so snehovou kalamitou. Napadlo aj viac ako 25 cm snehu a pod ťarchou bielej masy sa lámali konáre a stromy, čo spôsobovalo výpadky elektriny a uzatvorené cesty, informuje portál iMeteo.sk.

Ďalšia vlna

Zatiaľ čo na východe momentálne nesneží, bielych vločiek sa dočkalo severné Slovensko. Sneženie sa totiž vyskytuje v chladnejšom a vlhšom vzduchu.

V tomto vzduchu sa tvoria početné snehové prehánky, ktoré ovplyvňujú počasie na severe nášho územia. Slabšie sneženie sa objavuje už aj v hlavnom meste.

Vplyvom sneženia je niekoľko ciest na severe pod snehom. Na úseku D3 Svrčinovec – Skalité a R3 Trstená – Tvrdošín sa na vozovke nachádza čerstvý až kašovitý sneh.

Zasnežené sú aj horské priechody Podspády, Dobšiná, Vernár, Chorepa, Vrchslatina, Huty, Súľová, Grajnár, Štós, Makov, Javorník, Fačkov, Čertovica a Príslop.

„Na severe Slovenska by snehové zrážky mali ustať v priebehu večerných hodín, no v tom čase nad naše územie dorazí ďalšia nádielka snehu, tentoraz od severozápadu,“ dodáva iMeteo.sk

Sneženie zasiahne výlučne západné Slovensko a prinesie skôr len symbolický poprašok. O niečo viac snehu môže napadnúť na Záhorí v oblasti Malých Karpát, kde sa prejaví náveterný efekt. Tu môže napadnúť do 3 cm. Nad naše územie by malo sneženie postúpiť.

Teplotné výkyvy

K zhoršeniu počasia na našom území dôjde vo štvrtok, kedy cez naše územie začne od západu postupovať oklúzny front.

Sneženie sa začne nad naše územie rozširovať v noci zo stredy na štvrtok. Sneh by mal napadnúť opäť na viacerých miestach, vrátane západného Slovenska. Nepôjde však o nejaké významné zrážkové úhrny. Očakáva sa, že spadne prevažne do 5 cm snehu.

Hneď v piatok začne cez naše územie postupovať ďalší front. Tentoraz pôjde o teplý front, ktorý k nám začne vťahovať teplejší vzduch od západu. Sneženie sa tak rýchlo začne meniť na dážď a teploty budú stúpať.

„Napadnutý sneh sa tak opäť roztopí a opäť sa dostaneme do teplejšieho vzduchu, v ktorom vydržíme do konca týždňa. Cez víkend sa očakáva príchod studeného frontu za ktorým by sa malo opäť ochladiť,“ dodáva iMeteo.sk.

Počasie však bude aj v nasledujúcich dňoch ako na hojdačke a striedať sa bude teplejší vzduch s chladnejším.

29 Galéria

Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: iMeteo.sk