Zdroj: Coffeein.sk Jeden deň v pražiarni kávy: Prečo je Coffeein tak trochu ako mexický kartel? Slovenská pražiareň kávy Coffeein sídli od roku 2015 v malom meste Šahy. Tu, na juhu levického okresu a v bezprostrednej blízkosti maďarskej hranice, našiel jej majiteľ Peter Szabó optimálne prostredie. 26. október 2021 Tlačové správy

Nájomné je nižšie ako vo veľkých mestách a keďže disponuje kvalifikovaným personálom, kávu najvyššej kvalitatívnej úrovne dokáže produkovať lacnejšie ako konkurencia.

Petra sme oslovili a zisťovali sme:

Ako funguje 24 hodín v jeho pražiarni kávy?

Koľko ľudí dokáže zabezpečiť vyprodukovanie približne dvoch ton praženej kávy za mesiac?

Čo všetko je v priebehu dňa potrebné zvládnuť?

Čítajte ďalej a nadobudnite lepšiu predstavu.

„V našej pražiarni okrem mňa pracujú stabilne štyria ľudia, ktorých dopĺňajú dvaja brigádnici,“ prezradil Peter Szabó v rozhovore pre náš portál. „Ako prvý do práce prichádza pražiar Szabolcs Gágyor, o logistiku a balenie sa starajú Tomáš Kiss, Kitti Gócsová a Csilla Tóthová. No a okrem toho som tu ja, ktorý to nejakým spôsobom všetko zastrešuje. Chod firmy riešim spoza počítača, starám sa o objednávky, maily, reklamu a všetko okolo toho.“

Štart už pred štvrtou ráno

Trochu nás prekvapilo, že deň v pražiarni nachádzajúcej sa na hlavnom námestí v Šahách, sa začína už veľmi skoro ráno. Približne o pol štvrtej. „Pražiar Szabolcs začína svoj deň medzi pol štvrtou a štvrtou ráno. Možno sa to zdá byť skoro, ale takto to máme nastavené a roboty je ozaj veľmi veľa. Najskôr zapne kávovar a potom pražičku, pričom kým sa to všetko nahreje na prevádzkovú teplotu, tak prejde približne tridsať minút. V pondelky a utorky je roboty najviac, to praží približne do 14:00. V ostatné dni podľa objednávok.“

„Ja prichádzam o siedmej a zvyšní kolegovia chodia do práce na ôsmu. Dĺžka pracovnej zmeny závisí od počtu objednávok, prípadne od aktuálnych akcií. Ak pripravujeme newsletter pre zákazníkov, prípadne nám príde nová káva, tak sa maká od rána do večera. Väčší nápor máme okrem toho napríklad v decembri, keď mnohí ľudia siahnu po darčekovom balení kvalitnej kávy – tej roboty je aj vtedy naozaj veľmi veľa a ideme na plný plyn,“ poodhalil nám zákulisie svojej pražiarne Peter Szabó.

Pražiareň kávy, to nie je len praženie

Roboty je v pražiarni viac ako dosť a zďaleka to nie je len o samotnom procese praženia. „Kdeže!“ usmial sa Peter. „Najviac času nám zaberá balenie kávy. V tomto nám pomáha aj moja krstná, ktorá sáčky ručne pečiatkuje. Každé jedno balenie je potrebné navážiť a robíme tak veľmi starostlivo, ručne. Ručne pečiatkujeme aj etikety s dátumom praženia a spotreby, ručne ich lepíme i naťahujeme na sáčok. No a samotná káva sa takisto balí ručne a ručne tavíme aj obal. Všetko je to tu teda akási manufaktúra. Veľmi nás to napĺňa a práca nám dodáva ozaj dobrý pocit.“

Zaujímali sme sa aj o samotný proces praženia. Peter nám povedal, že pražiareň kávy Coffeein disponuje pražičkou s objemom 7,5 kilogramu. „To znamená, že na jeden cyklus vyprodukujeme šesť kilogramov praženej kávy a keďže jeden cyklus trvá do pätnásť minút, za osemhodinovú zmenu zvládneme vyprodukovať 192 kilogramov kávy. To je teda náš pomyselný denný limit.“

Pražička si zaslúži hýčkanie a opateru

Kávu je možné upražiť aj rýchlejšie, pretože pri svetlejšom pražení je to okolo 10 minút, no tmavšie sa natiahne aj na pätnásť. „Po skončení dňa sa o pražičku potrebujeme ešte postarať a istým spôsobom sa jej poďakovať za dobrú prácu, ktorú odviedla. Očistíme ju od prachu a rôznych nečistôt, no a na konci týždňa jej doprajeme ešte viac pozornosti. Rozoberieme ju, povysávame, premažeme. Prečistíme ju teda aj hĺbkovo. Chceme totiž, aby nám pomáhala čo možno najdlhšie a aby zákazníkov neprestajne tešila kvalitnou praženou kávou. Zaslúži si hýčkanie a opateru.“

Reč prišla aj na vyťaženosť pražičky. Čo ak by Coffeeinu pribudlo veľké množstvo objednávok? Dokázali by to zamestnanci ešte stíhať? „V tejto chvíli je to tak, že pražička je na sto percent vyťažená v pondelok a v utorok. V stredu a štvrtok ju púšťame na približne desať cyklov a piatok sme si zvolili za hygienický deň. Vyčistíme pražičku, ale aj prostredie celej pražiarne. Poumývame podlahy, povysávame, umyjeme a vyčistíme stroje. Hygiena musí byť.“

Coffeein ako mexický kartel?

Pri tomto všetkom sa však Coffeein musí vysporiadať aj s jedným mínusom. Miesto, na ktorom sa pražiareň nachádza, totiž má určitú nevýhodu. „Veru má. Nedostane sa sem kamión a ani väčšia dodávka. Preto vždy, keď k nám dorazí káva, mi najskôr jej šofér zavolá a navigujem ho na najbližšiu pumpu, kde si pre paletu kávy ideme s prívesným vozíkom. Miestami mám pocit, ako keby sme boli nejaký mexický kartel; z kamiónu prekladáme žochy na vozík a potom s tým tajomným nákladom ideme cez mesto,“ dodal so širokým úsmevom Peter Szabó.

Dodajme, že kávy z pražiarne Coffeein si môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky https://www.coffeein.sk/. A prezradiť môžeme aj to, že Peter a jeho tím čoskoro plánujú aj útok na maďarský trh. Poloha blízko maďarskej hranice a vzdialenosť približne 60 kilometrov od Budapešti na to pražiareň doslova predurčujú.

