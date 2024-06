11. jún 2024 ELA Správy Rôzne Jožo Ráž mal kolíziu s cyklistom, NEZASTAVIL a odišiel: Preto, aby ma nikto NEFOTIL, reaguje Spevák a líder skupiny Elán Jožo Ráž šoféroval svoje auto a na jednej z ciest v hlavnom meste mal kolíziu s cyklistom.

Cyklokuriér spoločnosti Bolt mal po kolízii spadnúť, no Ráž ako vodič ani nezastavil a pokračoval ďalej v jazde. S odvolaním sa na očitého svedka o tom v utorok podvečer informovala TV Markíza.

Známy spevák sa bráni, že aj keby zastal a riešil to, tak ho budú všetci fotiť a rozmazávať to. „Aj tak to rozmazávajú,“ posťažoval sa Markíze.

Reakcia Ráža na kolíziu

„Tak to bolo, že ja idem normálne tridsiatkou-štyridsiatkou po ceste, napravo asi meter odo mňa ide cyklista predo mnou kúsok. Je zelená a idem cez križovatku a keď som vedľa cyklistu, on náhle odbočí a ‚drbne‘ do mňa, do môjho zrkadla,“ opísal Jožo Ráž televízii incident v centre Bratislavy.

Spevák, ktorého syn je aktuálne ministrom dopravy, tvrdí, že je v tom nevinne. A aj keby zastal a riešil to, "tak ma všetci odfotia, budú to rozmazávať, aj tak to rozmazávajú, ale ja som v tom absolútne nevinne,“ bráni sa.

„Bolo jasné, že mu nič nie je, lebo spadol síce, ale hneď vstal, zobral bicykel a išiel preč,“ opísal Ráž svoju verziu kolízie a dôvod, prečo pokračoval v jazde.

Nechcel, aby ho fotili

„Nemal som dôvod zastaviť, lebo mňa všade všetci strašne radi fotia a všetci chcú so mnou niečo mať. Chcú podpis alebo vypiť si alebo čo,“ dopĺňa známa tvár na svoju obranu.

Ráž dodal, že sa veľmi nerád ukazuje. TV Markíza k prípadu uviedla, že kamera kolíziu nezaznamenala a bratislavskí policajti ju neriešia.

„Od človeka, ktorý v minulosti prežil vážnu dopravnú nehodu, by som očakával ohľaduplnejšie správanie sa na cestách. Ale vlastne… čo by som mohol čakať od Joža Ráža? Predpokladám, že sa takto chcel elegantne vyhnúť prípadnej medializácii. Práve preto som sa rozhodol o tomto incidente napísať,“ napísal svedok.

Dnes 10. júna 2024 približne o 11:11 som bol svedkom nepríjemnej kolízie osobného automobilu a cyklokuriéra Bolt na... Posted by Jakub Tomiš on Monday, June 10, 2024

Zdroj: Dnes24.sk