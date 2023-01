22 Galéria Zdroj: TASR KAM za teplom v zime: TOP 5 tipov, kde si užijete slnko a more aj v januári Zimné mesiace sú ideálne na to, aby si (nielen) vášniví cestovatelia vyhriali kosti v exotike. 6. január 2023 KAW Magazín Cestovanie

6. január 2023 KAW Magazín Cestovanie KAM za teplom v zime: TOP 5 tipov, kde si užijete slnko a more aj v januári Zimné mesiace sú ideálne na to, aby si (nielen) vášniví cestovatelia vyhriali kosti v exotike.

Január a tiež február sú ideálne mesiace na to, aby si vášniví cestovatelia vyhriali kosti v exotike. S niekoľkými tipmi prišla aj cestovateľka a blogerka Janka Travelhacker.

Thajsko a Kuba

V januári jednoznačne odporúča Thajsko. Je to krajina, kde neminiete príliš veľa peňazí a kde vás čakajú čarovné pláže na ostrovoch Phi Phi či Phuket. Stretnete tam turistov z každého kontinentu.

Veľmi dobrou voľbou je aj Kuba. Kým vaši priatelia budú nadávať na dažďovo-snehovú čľapkanicu, vy sa už budete vrtieť v rytme kubánskej salsy na niektorej z nádherných bielych pláží tohto lákavého ostrova. K tomu ešte chutný rum, dobrá cigara – a ideálna zimná dovolenka je na svete.

Mexiko a Zanzibar

Janka Travelhacker odporúča aj Mexiko. „Kto tu nebol, asi nebol ani v exotike. Medzi tisíckami ľudí som bola aj ja a strávila som takmer tri týždne na Yucatáne. Na pár dní sme boli aj na populárnom Holboxe, ktorý sa pomaly stáva tak turisticky preplneným ako je Cancún či Tulum. Ak obľubuješ históriu, dohovoríš sa španielsky alebo chceš každý deň raňajkovať guacamole či večerať tacos, Mexiko ťa čaká,“ láka na dovolenku známa blogerka.

Január je príjemný aj na Zanzibare, ktorý sa stal v posledných rokoch vyhľadávanou a dostupnou destináciou. „Voda je tam tak modrá, že krajšiu už nenájdeš, piesok biely ako z rozprávky a ceny pre turistov vystreľujú vysoko tak, ako všade mimo Európy. Zanzibar sa určite oplatí minimálne raz za život vidieť a zažiť!“, odporúča Janka a dodáva, že ostrov je ideálny aj na dovolenku s deťmi.

Brazília

Za slnečnými lúčmi sa môžete vydať aj do ďalekej Brazílie, kde nájdete krásne pláže, prírodu aj dobré jedlo. V zime sa teplota vody na východnom pobreží pohybuje od 26 do 28 stupňov, na západnom od 16 do 20 stupňov Celzia.

Pozor však! Ak sa do Ria de Janeiro plánujete vybrať tento rok vo februári, môžete naraziť na veľkolepý svetoznámy karneval. Bude sa konať od 17. do 25. 2. a práve v tomto období ubytovanie v známom meste sotva zoženiete. A ak, tak iba poriadne drahé.

Karneval v Riu, ktorý trvá päť dní, je najväčšou párty na svete, na ktorej dominujú veľkolepé kostýmy tisícich farieb, hudba a tanec.

