Kandidát na primátora Majerský NEBÝVA v Poprade: Ako to zdôvodňuje?

Záchranár František Majerský chce vo svojom volebnom programe zastaviť vyľudnenie Popradu, pritom sám v ňom reálne nežije. Priznal to i vo vyjadrení pre našu redakciu.

Stavia na lokálpatriotizme

I keď má trvalý pobyt v Poprade, podľa našich informácií býva v rodinnom dome v obci Švábovce. Majerský však svoj program postavil na tom, že sa verejne prezentuje ako Popradčan.

Podľa verejne dostupných informácií má trvalé bydlisko v staršom bytovom dome na Baníckej ulici. Tu sa však reálne nezdržiava, čo nám potvrdili aj obyvatelia bytovky.

František Majerský vyhlasuje, že jednou z jeho priorít je vrátiť život do mesta Poprad, zatraktívniť ho a zlepšiť podmienky na život, aby mladí ľudia a mladé rodiny z mesta spod Tatier neodchádzali.

Poukazuje na to, že mesto pod Tatrami sa v počte obyvateľov „vyľudňuje“. Faktom je, že samosprávy, a teda mestá a obce, sú závislé od počtu svojich obyvateľov. Od nich sa totiž odvíjajú podielové dane a napĺňa sa mestská či obecná kasa. O to paradoxnejšia je potom samotná skutočnosť, ak takto ľudia žijú iba papierovo, pričom mesto alebo obec oberajú o rôzne dane.

Poprad na 1. mieste?

Heslom Majerského kampane je: Poprad na 1. mieste. Aj keď sám tvrdí, že je Popradčan, podľa viacerých zdrojov reálne v meste nebýva. Vytkli mu to viacerí Popradčania. So svojou rodinou má žiť v blízkej obci Švábovce.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností vlastní rodinný dom v Švábovciach Majerského manželka Barbora. Ako sme sa na mieste presvedčili, Majerský tu skutočne býva už dlhé roky, so susedmi má priateľské vzťahy, ľudia ho tu poznajú.

„Pamätám si na deň, kedy som sa ako 18-ročný zaviazal, že jedného dňa môjmu rodnému mestu pomôžem. Vrátiť to, čo som od Popradu ako Popradčan dostal. Neverili by ste, ale ten pocit nosím v srdci už roky, každý jeden deň,“ vyznal sa svojim priaznivcom Majerský na sociálnej sieti. No ako sme sa presvedčili, v samotnom Poprade nežije ani on, ani jeho deti.

Našej redakcii susedia potvrdili, že deti manželov Majerských navštevujú aj neďalekú materskú školu v Hozelci. To isté tvrdia aj rodičia, ktorí sem priviezli svoje ratolesti.

Ako svoje bývanie vysvetľuje Majerský?

Zaujímalo nás, ako Majerský vidí svoje kandidovanie na post primátora mesta Poprad v rozpore s tým, kde údajne žije. Zaslali sme mu preto nasledujúce otázky a jeho odpovede uvádzame v plnom znení.

Je pravdou, že hoci máte trvalý pobyt v Poprade, bývate v obci Švábovce?

S pomocou rodičov mojej manželky sme si postavili dom, v ktorom vychovávame našich troch synov. Keďže v čase, kedy sme sa s manželkou rozhodli založiť si rodinu, bolo takmer nemožné nájsť dostupné bývanie pre mladú začínajúcu rodinu v priamo Poprade, nemali sme na výber. Mrzí ma, že rovnakej otázke stále čelia po mnohých rokoch mladé rodiny aj v súčasnosti. Musíme to riešiť. Zároveň dodám, že s manželkou si prenajímame rodinný byt v Poprade, ktorý využívame, keďže v Poprade trávime náš pracovný a veľkú časť súkromného života.

Ako vysvetlíte svojim voličom, že trvalý pobyt v Poprade je vraj podľa mnohých občanov len účelový, aby ste mohli kandidovať?

Trvalý pobyt mám nezmenný viac ako 30 rokov. Nerozumiem celkom tejto otázke. V mestskom zastupiteľstve som pôsobil posledné štyri roky ako poslanec. Čo je v podstate tá istá funkcia ako primátor, a to výkon volenej funkcie. Celé štyri roky som nedostal jedinú otázku ohľadom môjho bývania.

Platí, že môj trvalý pobyt mám viac ako 30 rokov v Poprade a neplánujem to meniť.

Chcete v blízkej budúcnosti zmeniť bydlisko? A aké by malo byť vaše vysnívané bývanie v Poprade?

Poprad je krásne mesto na život. Chcem, aby každý Popradčan mohol zostať žiť vo svojom rodnom meste. Avšak, najmä pre mladé začínajúce rodiny je nesmierne náročné nájsť vhodné a najmä dostupné bývanie. Mnohí sú nútení odísť za hranice mesta. Naše mesto sa tak vyľudňuje. Počet Popradčanov klesol pod historickú hranicu 50-tisíc. Mesto prichádza o zhruba milión eur ročne. Na prvom mieste je u mňa záujem Popradčanov a popradských rodín, preto tento problém musíme riešiť.

Majerský iba niekoľko hodín po zaslaní našich otázok zverejnil na svojom facebookovom profile video s názvom Pár úprimných slov, v ktorom na rovinu priznáva, že býva mimo mesta Poprad.

