Z dreva vyrába unikátne modely. Vodič autobusu má nevšednú záľubu, FOTO, VIDEO

Vodič autobusu má nevšednú záľubu, FOTO, VIDEO

Každú voľnú chvíľu trávi v dielni. Vyrába drevené autá, traktory aj tanky.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Nevšednú záľubu má Stanislav Pavlík z Cejkova v okrese Trebišov, ktorý z dreva vyrába rôzne modely vozidiel – od osobných a nákladných áut, autobusov, traktorov, ťažkých mechanizmov až po tanky.

Profesionálny vodič autobusu sa tomuto koníčku začal ako samouk venovať pred takmer štyrmi rokmi. Jeho výrobky sa už dostali na rôzne miesta Slovenska aj do Rakúska.

Začalo to tankom

„Doviedli ma k tomu deti, že nech urobím tank T-34, tak to začalo, aj bol celkom pekný. Potom som robil aj ďalšie tanky – Tiger, Panther, a tak to išlo – vétriesky, tatry, bagre, autobusy, teraz robím kamión Mercedes. Nie je to 3D tlačiareň, ale hrubá robota,“ priblížil Pavlík.

S drevom pritom predtým nepracoval, mnohé veci sa musel učiť a skúsenosťami postupne zlepšovať vrátane výberu vhodného náradia. „Zo začiatku som napríklad dával ako tankové pásy rozvody z auta, postupne som sa naučil urobiť originál pásy z dreva, aby sa to točilo,“ povedal.

Pri tvorbe používa ako vzor fotografie alebo obrázky vozidiel z internetu. Dôležité je, aby bol model funkčný a podobal sa originálu, nejde pritom o úplnú presnosť. „Keď začínam robiť, najprv urobím podvozok a kolesá, a postupne idem hore. Keď urobím kolesá, prikladám tam latku, či je to dobre na motor, kabínu prispôsobím agregátu, a tak postupne až do konca. Ani jedno auto nie je rovnaké, ani si nezapisujem rozmery, nepotrebujem to,“ opísal výrobu.

Voľný čas a trpezlivosť

Základom je výber dreva, aby bolo suché, na farebné odlíšenie používa rôzne druhy. „Kolesá urobím z prahu, lebo je to spracované drevo, a ďalšie už robím z agátu, napríklad kabína z agátu je žltá, motor urobím z duba, aby tam bol rozdiel, lebo dub je tmavý. Drevo kupujem, hneď z neho nerobím, je treba, aby vyschlo, a opracujem si ho sám,“ skonštatoval Pavlík.

Výroba drevených modelov si žiada mnoho času, každý je pritom jedinečný. Pavlík ich už vyrobil zhruba 40 kusov. Pri svojej záľube trávi v dielni voľné chvíle, niekedy aj od rána do večera. Napríklad výroba Tatry 148 s vlekom trvá zhruba šesť dní intenzívnej práce. „Či leto či zima, keď mám porobené doma, v dielni som skoro každý deň, je to môj koníček,“ priznáva tvorca.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zdroj: TASR