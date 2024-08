22. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska KEDY plánovať dovolenku? Veľký ŤAHÁK pre rodičov! TERMÍNY prázdnin v školskom roku 2024/2025 Letné prázdniny sa pomaly končia a blíži sa nový školský rok. Pozrite si veľký prehľad, ktorý bude zaujímať rodičov a aj deti.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Dva mesiace letného leňošenia sa pomaly končia a blíži sa termín, kedy deti a študenti opäť zasadnú do lavíc. Nielen žiakov tak bude zaujímať, kedy ich čakajú ďalšie prázdniny. Dni voľna od školy často robia vrásky aj rodičom menších detí. Nezriedka si totiž v týchto termínoch musia zobrať dovolenku.

Ministerstvo školstva už zverejnilo Sprievodcu školským rokom 2024/2025, ktorý bol schválený ministrom Druckerom. Súčasťou dokumentu je aj príloha s termínmi školských prázdnin.

Jesenné a vianočné voľno

Ako prvé prídu na rad jesenné prázdniny. Deti budú naposledy v škole v utorok 29. októbra 2024. Prázdniny potrvajú od 30. do 31. októbra a do školských lavíc sa deti vrátia až v pondelok 4. novembra, keďže v piatok 1. novembra máme sviatok Všetkých svätých.

Na ďalšie voľno si deti počkajú. Najbližšími prázdninami totiž na prelome rokov budú tie vianočné. Školy budú v roku 2024 naposledy otvorené v piatok 20. decembra. Prázdniny potrvajú od pondelka 23. decembra do 7. januára. Návrat do škôl sa udeje v stredu 8. januára 2025.

Jarné prázdniny

Prvé prázdniny v budúcom roku čakajú na žiakov a študentov vo februári. Ako zvyčajne, termíny jarných prázdnin sa líšia podľa regiónov. Ako prví si ich užijú žiaci v Košickom a Prešovskom kraji. Naposledy pred voľnom pôjdu do školy v piatok 14. februára a vrátia sa v pondelok 24. februára.

Nasledovať budú Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, kde sa naposledy pôjde do školy v piatok 21. februára a návrat do lavíc prebehne v pondelok 3. marca. Ako posledné si jarné prázdniny užijú detí z Banskobystric­kého, Žilinského a Trnavského kraja. Posledným vyučovacím dňom bude piatok 28. februára a do škôl sa vrátia v pondelok 10. marca.

Záver školského roka

Onedlho na to prídu veľkonočné prázdniny, ktoré môžu deti odštartovať po odchode zo školy v stredu 16. apríla. Vyučovanie sa opäť rozbehne v stredu 23. apríla.

Posledným vyučovacím dňom pred letnými prázdninami bude piatok 27. júna, ktorý ukončí školský rok 2024/2025. Letné prázdniny budú oficiálne od 30. júna do 31. augusta a nový školský rok odštartuje v pondelok 1. septembra 2025.

Foto: ilustračné

Zdroj: minedu.sk

Zdroj: Dnes24.sk