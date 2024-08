21. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska V lekárňach chýbajú MIMORIADNE dôležité lieky! Jedna skupina pacientov môže mať PROBLÉM Z lekárni prichádzajú zle správy. Chýbajú niektoré druhy dôležitých liekov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Na správy o chýbajúcich liekoch v slovenských lekárňach sme si už postupne zvykli. Niekedy sú to niektoré druhy antibiotík, inokedy sirupy proti kašľu a podobne.

Nezohnal liek, ktorý potrebuje

Ako upozorňuje portál tvnoviny.sk, v lekárňach najnovšie chýbajú viaceré dôležité druhy inzulínov. A tu nastáva problém. Svoje o tom vie aj diabetik Andrej. Ten zašiel do lekárne, aby si vyzdvihol predpísaný liek do inzulínovej pumpy. Mal však smolu.

„Človek s inzulínovou pumpou žije v podstate 24/7. Keď si ju napichne, musí ju mať, musí si meniť kanylky,“ vraví Andrej a dodáva: „Do hodiny bez neho sa môžem dostať do zlého stavu, môžem skončiť v nemocnici, tak ako každý pacient na Slovensku.“

Ktoré lieky chýbajú?

„V súčasnosti chýbajú konkrétne niektoré inzulíny, ktoré radíme do skupiny krátkodobo pôsobiacich. Pre upokojenie, chýba nám len od dvoch výrobcov, iné inzulíny neevidujú problémy s dodávkami,“ uviedla pre tvnoviny.sk viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková, no dodala: „Je zložitejšie pacienta prestaviť na iný inzulín, aj keď je to s rovnakou účinnou látkou.“ Ak je pacient nastavený na konkrétny druh inzulínu, musí zájsť za lekárom, ktorý mu nastaví novú liečbu.

Problémy s výpadkami liekov pociťujú všetky krajiny Európskej únie. Na Slovensku je najhoršia situácia pri niektorých vakcínach a antibiotikách. "Momentálne bojujeme so situáciou ohľadom výpadkov očkovacích látok, hlavne čo sa týka žltačky. Je to také vrtkavé, na začiatku mesiaca je to jednoduchšie, ku koncu stále náročnejšie,“ povedala majiteľka lekárne v Rimavskej Sobote.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk