10. január 2021 Zo Slovenska Kedy sa deti vrátia do škôl? Minister školstva predstavil svoj plán

Od pondelka (11. 1.) pokračuje na školách dištančná výučba. Vrátia sa žiaci do lavíc ešte tento mesiac?

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Ministerstvo školstva by chcelo od 18. januára otvoriť aspoň prvé a druhé ročníky základných škôl. Predchádzať tomu má testovanie na ochorenie COVID-19. V nedeľu to v relácii TA3 uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS). O tomto návrhu chce budúci týždeň diskutovať s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO).

Šéf rezortu školstva priznal, že aktuálna pandemická situácia na Slovensku nie je dobrá, a preto od pondelka (11. 1.) Otvoria sa len materské školy a školské kluby detí (ŠKD) pre deti rodičov, ktorí sú zamestnancami kritickej infraštruktúry. „Od pondelka budú otvorené aj jedálne pre ŠKD,“ uviedol Gröhling.

Vybrané ročníky

Budúci týždeň má ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva i Úrad verejného zdravotníctva SR medzi sebou diskutovať, aké stupne či ročníky škôl sa budú môcť v najbližších týždňoch otvoriť.

Gröhling však priznáva, že ak bude Slovensko v rámci takzvaného COVID semaforu naďalej v čiernej fáze, rozprávať sa môžu len o materských školách a prvom stupni základných škôl, prípadne niektorých konkrétnych ročníkoch škôl. „Potrebujeme však, aby sa prezenčne vzdelávali aj deti na druhom stupni základných škôl či študenti na stredných školách,“ poznamenal minister.

Ak to pandemická situácia umožní, bol by rád, ak by vo februári dostali vysoké školy financie i testy a otvorili svoje brány aspoň pre prvé ročníky. „Následne, aby sa mohli po pretestovaní vrátiť aj ďalšie ročníky v jednotlivých stupňoch,“ uviedol Gröhling.

Iba s testom?

Návratu do škôl má prechádzať testovanie detí, rodičov i zamestnancov škôl na ochorenie COVID-19. Minister hovorí, že buď bude dobrovoľné, čo záleží od zodpovedností ľudí, alebo bude určené uznesením vlády a tí, ktorí sa nebudú chcieť dať otestovať, sa nebudú môcť vzdelávať prezenčnou formou.

Gröhling zároveň diskutuje s ministrom zdravotníctva, aby boli učitelia očkovaní skôr ako v tretej vlne. Dosiahnuť chce, aby sa mohli prioritne dať zaočkovať zamestnanci materských škôl, špeciálnych škôl a zariadení či zamestnanci v školstve nad 50 rokov.

Zdroj: TASR