10. január 2021
Matovič: Sulíka vyháňať nebudem, zbaliť by sa mal sám

Premiér Igor Matovič nešetrí kritikou na adresu Richarda Sulíka, odvolávať ho však nechce. Prečo?

Spor medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) neutícha. Napriek tomu ho z funkcie odvolávať nebude. Povedal to v nedeľu (10. 1.) v relácii TA3.

Odôvodnil to tým, že má informácie, že by Sulík v taktom prípade rozbil vládnu koalíciu. „Ja ho z vlády vyháňať nebudem. Ak by mal Boha pri sebe, ešte dnes sa zbalí a odíde sám,“ povedal Matovič s tým, že Sulíkovi by vyhovovalo, keby ho z koalície vyhodili. Ako dodal, nechce byť zámienkou na položenie vlády.

Nákup testov

Sulík už včera (9. 1.) na sociálnej sieti uviedol, že nemôže rozbiť koalíciu, keďže aj v prípade odchodu SaS by mala 82 poslancov. Odmietol aj akékoľvek priame či sprostredkované odkazy premiérovi.

Matovič vyčíta Sulíkovi, že včas nenakúpil antigénové testy, ako aj prístup strany SaS k sprísňovaniu opatrení. Ministerstvo hospodárstva podľa neho nesie zodpovednosť za aktuálnu situáciu.

