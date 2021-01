9. január 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Chcete ísť do reštaurácie či školy? SNÍVAJTE o tom dva mesiace, odkazuje Matovič

Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa obáva, že na Slovensku nie je po ôsmich dňoch vidieť výsledky zavedenia prísnejšieho zákazu vychádzania. Podľa neho sme v lockdownovej pasci.

Líder OĽANO to vyhlásil v relácii Sobotné dialógy na RTVS a avizoval, že zrejme ešte tento víkend zvolá neoficiálne alebo oficiálne rokovanie vlády, aby spolu s ministrami diskutoval, ako postupovať na Slovensku v boji s pandémiou ďalej.

Koronavírus z Británie

Od ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) dostal predseda vlády v sobotu informáciu, že to v Nitre vyzerá na výrazné zastúpenie britského variantu nového koronavírusu. „Čakajú nás ťažké rozhodnutia. Musíme sa zomknúť,“ vyhlásil premiér v relácii. Na Slovensku je podľa neho dostatok nemocničných lôžok, ktoré sa dajú reprofilizovať, v nemocniciach však nie je dostatok zdravotníkov. „Bol by som rád, keby tí, ktorí opatrenia sabotovali a spôsobili túto situáciu, išli brigádovať do nemocníc,“ povedal Matovič.

Samosprávy a aj tí, ktorí kritizovali celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, sa podľa premiéra teraz ozývajú a volajú po ňom. „Uvedomujú si, že je to riešenie,“ podotkol. Na plošnom testovaní sa podľa neho musí zhodnúť vláda. Problém však vidí v nedostatku testov. Dodávku antigénnych testov, ktorá prišla v januári na Slovensko, označil za zlomok, ktorý sa ihneď minie v nemocniciach.

Obul sa do Sulíka

Za nedostatok testov viní vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), chce mu preto zobrať kompetenciu nakupovať testy a presunúť ju na iného člena vlády. „Musíme tú kompetenciu ministrovi zobrať, lebo ten by testy nakúpil niekedy až v auguste,“ poznamenal Matovič. Význam vidí v testovaní v najzasiahnu­tejších regiónoch. Ako však tvrdí, testovanie nemôže byť dobrovoľné ako v Trenčíne, pretože sa to ukázalo ako neúčinné. Za príklad dáva Oravu, kde podľa neho minuloročné jesenné testovanie fungovalo.

„Musíme na testovanie dostať všetkých ľudí a potom to zaberie,“ skonštatoval premiér. O otvorení škôl sa môže na Slovensku podľa neho zatiaľ len snívať. V súvislosti s výskytom britského variantu nového koronavírusu by to podľa neho bolo veľmi rizikové.

Odkaz ľuďom

Verejnosť predseda vlády vyzval, aby dodržiavala takzvané „ROR“ opatrenia, teda nosila ochranné rúško, dodržiavala odstupy a umývala si ruky. „Keby sme tieto opatrenia dodržiavali, nemusíme mať lockdown. Extrémne množstvo ľudí nedodržiava opatrenia najmä v domácnosti,“ povedal. Ako uviedol Denník N, ľudia môžu teraz akurát tak snívať o tom, že sa najedia v reštauráciách. "Teraz môžu deti snívať dva mesiace, či sa vôbec dostanú do školy,“ vyhlásil Matovič v RTVS a spomenul, že to isté sa týka aj reštaurácií.

