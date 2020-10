20. október 2020 Zo Slovenska Klub 500: Vláda robí nelogické kroky. Karanténa pre neotestovaných zlikviduje ekonomiku!

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov kritizovalo, že vláda pred vyhlásením celoplošného testovania obyvateľstva nekomunikovala s lekármi, samosprávami ani so zamestnávateľmi.

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov nie je proti celoplošnému testovaniu. Pokiaľ by však platili vyhlásenia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a ministra obrany Jaroslava Naďa (obaja OĽANO), že kto sa nenechá otestovať, mal by ostať v dvojtýždňovej karanténe, bude to znamenať likvidáciu ekonomiky. Klub 500 vystríha, že fabriky budú musieť v takom prípade zavrieť brány a odstaviť výrobu.

Nezodpovedané otázky

„Ak na testovanie nepríde 50 % obyvateľov, znamená to, že ľudí necháme dva týždne doma? Je to rovnaká situácia, akoby sme ľuďom povedali, že ak sa vám nechce ísť do práce a chcete byť dva týždne doma, nechoďte na testovanie,“ upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. V takom prípade podľa neho nebude mať kto napĺňať štátny rozpočet a nebudú peniaze na zdravotníkov či učiteľov.

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov kritizovalo, že vláda pred vyhlásením celoplošného testovania obyvateľstva nekomunikovala s lekármi, samosprávami ani so zamestnávateľmi. Vynára sa množstvo otázok, na ktoré vláda nevie dať relevantné odpovede.

„Nie sme proti testovaniu, no takýmto chaotickým a nepripraveným spôsobom bez komunikácie sa podobné akcie nerobia,“ zdôraznil Gregor. Prevádzky si nemôžu dovoliť nechať ľudí doma. Netýka sa to len priemyselnej výroby, ale aj iných segmentov. Zákazy, príkazy a reštrikcie a v dôsledku toho nútený lockdownom ohrozí podľa Gregora fungovanie krajiny, dostupnosť potravín, ďalších produktov základnej dennej spotreby ako papiera či čistiacich prostriedkov, ale tiež energií, pohonných hmôt, dopravy a komunikačných prostriedkov.

Nelogické kroky

Vláda podľa Klubu 500 robí nesystémové, nelogické kroky. Zamestnávatelia navrhujú, aby štát poskytol bezplatné testy do škôl pre učiteľov a žiakov či do športových klubov. Klub 500 vyzval vládu, aby prijímala rozhodnutia „s rozvahou“, ktoré budú v prospech celej spoločnosti a budú sa opierať o stanoviská odborníkov či zástupcov oblastí, ktorých sa najviac dotýkajú.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v utorok na tlačovej konferencii poznamenal, že ľudí, ktorí sa nebudú chcieť dať otestovať, musia presvedčiť ich zamestnávatelia. „Každému zamestnávateľovi mimoriadne záleží, aby mal zdravé prostredie vo firme a aby ľudia, ktorí sa správajú zodpovedne, neboli ohrození tými, ktorí sa správajú nezodpovedne,“ povedal Matovič. „Pevne verím, že dokážu prehovoriť do duše nezodpovedným,“ dodal premiér.

