20. október 2020 MI Zo Slovenska Štát dobre zaplatí dobrovoľníkov pri plošnom testovaní. Koľko dostanú?

Začal sa veľký nábor zdravotníkov i civilistov, ktorí budú pomáhať pri veľkom plošnom testovaní koncom októbra a v novembri. Účasť nebude povinná, ale ak neprídete, môžete to oľutovať.

Nevídaná logistická operácia na Slovensku si vyžiada zapojenie doslova armády lekárov, medikov, záchranárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho i administratívneho personálu. Ich nábor oficiálne odštartoval premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí na tlačovej konferencii v utorok.

Slušná odmena

Už koncom októbra a začiatkom novembra sa spustí prvotné testovanie obyvateľstva na Covid-19 v najviac postihnutých oblastiach ako je Orava či Bardejov.

Neskôr to však čaká celú krajinu a štát potrebuje naverbovať až 20-tisíc zdravotníkov a ďalšie tisíce administratívnych pracovníkov do päťtisíc odberných miest. Bude to ťažká a riziková práca. Ako lákadlo má slúžiť sľúbená odmena.

„Dostanú 7 eur na hodinu a k tomu rizikový príplatok 20 eur za každý odchytený pozitívny prípad,“ priblížil I. Matovič. Bonusových 20 eur však dostanú len zdravotníci, ktorí budú robiť samotné výtery.

Hlásiť sa teraz majú najmä lekári, zdravotnícki pracovníci a študenti zdravotných povolaní na stránke korona.gov.sk. Premiér je optimista, že sa im podarí naverbovať tisíce dobrovoľníkov.

Podľa jeho slov sa už počas konania tlačovky prihlásila asi stovka záujemcov. Čo však urobí, ak sa napokon nepodarí získať potrebné tisíce personálu, nepovedal.

Všetko dobrovoľné, ale…

Pomáhať priamo na odberové miesta sa chystajú aj premiér Matovič, minister zdravotníctva M. Krajčí i niektorí poslanci OĽaNO. Na Orave sa už prihlásili niektoré rehoľné sestry.

Premiér zároveň potvrdil, že testovanie bude veľmi pravdepodobne dobrovoľné. Bude to však mať háčik.

„Ak sa niekto následne nepreukáže negatívnym testom, bude musieť stráviť nasledujúcich desať dní v domácej karanténe,“ uviedol I. Matovič.

V praxi by to malo vyzerať tak, že policajti budú môcť po termíne povinného testovania na ulici kontrolovať ľudí a vyžadovať od nich výsledky testu. Ak ich človek nebude mať, môže dostať pokutu až do výšky 1 650 eur. Presné detaily by mali byť známe po tom, ako o opatrení rozhodne vláda.

Nápad má pomôcť tým, ktorí nechcú, alebo nepotrebujú ísť na testy. „Je zbytočné nútiť dôchodcov, čo žijú sami doma a nikam nechodia, aby sa dali testovať. Môžu zostať doma a absolvovať desaťdňovú karanténu,“ vysvetlil premiér.

