Kollár si chybu nepriznal, titul ale používať nebude: Volajte ma Boris!

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa po dňoch mlčania a tlakov verejnosti vyjadril k jeho medializovanej diplomovej práci.

Táto vláda, ktorá je pri moci ani nie štyri mesiace, má na rováši prvý politický škandál. Súčasný predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) čelí podozreniam z plagiátorstva. Rovnako aj jeho stranícka kolegyňa Petra Krištúfková.

Ničoho sa nedopustil?

V piatok sa po tlakoch a kritike vedeckej obce, študentov a dokonca aj niektorých koaličných partnerov postavil pred novinárov bez možnosti kladenia otázok.

Na úvod pripomenul, že je obyčajný chlapec z chudobných pomerov a citovo opísal svoj život. „Každý vie, že pochádzam z núdznych pomerov. Mal som dve košele, jedny nohavice a deravé topánky,“ uviedol Kollár.

„Podľa niekoho voľby nie sú o tom, koľko titulov máte pred a za menom,“ povedal predseda parlamentu.

„Uvedený titul som získal v súlade so zákonom,“ argumentuje predseda parlamentu. Kollár odmieta, že by jeho diplomová práca bola plagiátom.

Poukázal na výsledky kontroly originality práce, a tiež na poznámky o použitých zdrojoch, ktoré v práci spomína. Dôvod na svoje prípadné odstúpenie z funkcie pre kauzu záverečnej práce preto nevidí.

Kollár absolvoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici jednoodborové magisterské štúdium environmentálne manažérstvo v externej forme štúdia. Štúdium ukončil v akademickom roku 2014/2015 štátnou záverečnou skúškou.

Táto vláda musí byť pevná a stabilná a riešiť má pandémiu, ktorá môže doraziť na jeseň. „Ja nedovolím, aby na mojom mene niekto rozoštvával túto koalíciu. Preto odteraz budem používať meno Boris Kollár.“

Kým bude v politike, nebude používať magisterský titul. Predseda parlamentu sa neospravedlní za to, že opísal veľkú časť svojej diplomovky od svojho školiteľa. „Nebudem sa ospravedlňovať, lebo sa nemám za čo,“ povedal.

Ľudia podľa Kollára „nevolia človeka na základe toho, koľko ma človek titulov pred menom a za menom. Volia človeka, ktorý keď niečo povie, tak to dodrží“.

Obhajoval aj Krištúfkovú

Kollár sa cez týždeň vyjadril aj na otázky o záverečných prácach ďalších členov hnutia Sme rodina. „Určite sú iné požiadavky na bakalársku, na rigoróznu a na diplomovú prácu. Každá univerzita si stanovuje vlastné podmienky, čo by to malo obsahovať, čo by to nemalo obsahovať. Myslím si, že to, čo som videl u pani Krištúfkovej, bolo v poriadku,“ hovorí Kollár.

Podľa medializovaných informácií mal Kollár popri svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal.

Kritika od Pellegriniho

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) svojím rozhodnutím nepoužívať titul priznal, že ho získal pochybne. Myslí si to podpredseda parlamentu Peter Pellegrini, jeho stanovisko pre TASR poskytla jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Od premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) Pellegrini naďalej očakáva, že bude požadovať vyvodenie politickej zodpovednosti.

„Premiér Matovič tvrdí, že kto ukradne niekomu inému časť jeho duševného vlastníctva, je zlodej a boj proti zlodejom je jeho politickým sľubom už desať rokov,“ pripomína Pellegrini.

Očakáva preto od neho, že bude principiálny a tak ako v iných prípadoch, aj v tomto bude požadovať vyvodenie politickej zodpovednosti.

Originálny príspevok

Štátna záverečná skúška predsedu parlamentu vrátane obhajoby záverečnej práce prebehla v zmysle požiadaviek zákona o vysokých školách. Uviedol to Jozef Minďaš v stanovisku Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVŠ), ktoré poskytol vo štvrtok pre TASR.

Komisia pri hodnotení práce podľa Minďaša zohľadnila všetky vtedy platné dokumenty vrátane kontroly originality, ktorej garantom je ministerstvo školstva, priebeh obhajoby záverečnej práce i predmetové skúšky. „Spochybňovať rozhodnutie skúšobnej komisie považujeme v tomto zmysle za spochybňovanie podstaty zákona o vysokých školách,“ vysvetlil.

Podľa Slovenskej komory učiteľov by mal Boris Kollár v kauze diplomovky vyvodiť osobnú zodpovednosť. „Je neprípustné, aby sa podvádzanie pri písaní záverečných vysokoškolských prác ospravedlňovalo pracovným zaneprázdnením a nepoctivosť bola normou. Rezolútne odmietame akceptovať možnosť podvodu ako dôsledku zlého nastavenia vzdelávacieho systému. O to viac, ak to takto vysvetľuje jeden z najvyšších ústavných činiteľov. Táto kauza je v rozpore s programovým vyhlásením vlády o zvyšovaní úrovne školstva,“ píšu v stanovisku.

Tlaky na odstúpenie

Kollár bol pod tlakom aj svojich koaličných partnerov. Ako prvý nahlas o jeho odstúpení hovoril minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO). Premiér Igor Matovič v stredu na brífingu uviedol, že plagiátorstvo Borisa Kollára bolo „veľkým kopancom do zadku celej vlády“. Zároveň však dodal, že Kollárove plagiátorstvo mu nestojí za rozpad vládnej koalície a preto ho nevyzve na odstúpenie.

Ultimátum dala Kollárovi aj strana Za ľudí, ktorá v prípade, že dostatočne nevyjasní podozrenia, bude trvať na vyvodení politickej zodpovednosti.

„Strana Za ľudí nikdy nebude takéto konanie tolerovať. Tak, ako v prípade rigoróznej práce bývalého predsedu NR SR Andreja Danka, tak aj v prípade diplomovej práce Borisa Kollára, ak sa v krátkom čase nepodarí predsedovi Národnej rady dôveryhodne vysvetliť, ako je možné, že veľká časť jeho práce je odkopírovaná z iných prác, bude trvať na vyvodení politickej zodpovednosti,“ stojí v stanovisku strany Za ľudí.