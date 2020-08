10. august 2020 Politika Kollár sľubuje dôchodcom milióny eur: Dávame o 100 % viac ako dávala minulá vláda

Šéf parlamentu navrhovanú výšku 13. dôchodkov označil za veľký úspech, keďže seniori dostanú ešte ďalšie sociálne benefity.

Zdroj: TASR

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa bude usilovať každý rok zvýšiť sumu určenú na 13. dôchodky o 100 miliónov eur. Šéf parlamentu to povedal na pondelkovom brífingu v NR SR a zároveň zdôraznil, že už v tomto roku dôchodcovia dostanú v závere roka 13. dôchodok v dvojnásobnej výške, akú vyplácala predchádzajúca vlá­da.

Kabinet Igora Matoviča (OĽANO) chce zmenou zákona znížiť v súčasnosti platnú výšku 13. dôchodkov, ktorú schválil parlament tesne pred parlamentnými voľbami.

Benefity pre seniorov

„Musím poukázať na to, že táto vláda napriek tomu, že je obrovská ekonomická kríza, že sú výpadky na daniach, dáva o 100 % viac ako dávala minulá vláda Roberta Fica (Smer-SD),“ povedal Kollár. Šéf parlamentu navrhovanú výšku 13. dôchodkov označil za veľký úspech, keďže seniori dostanú ešte ďalšie sociálne benefity, napríklad lieky zadarmo. Nevylúčil, že pokiaľ to ekonomická situácia dovolí, otvorí tému zvyšovania 13. dôchodkov ešte v tomto roku.

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Jeho výška mala byť pre jednotlivých poberateľov na základe súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ale pripravilo zmeny.

Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura.

