Zdroj: TASR/Jakub Popelka Kollár sľubuje Slovákom TEPLO domova: Dáme vám nájomné byty! Podarila sa NEUVERITEĽNÁ vec Slovenská vláda v stredu odsúhlasila pilotné zmluvy s investormi BWSG a Kooperativa na zabezpečenie 9000 nájomných bytov v hodnote približne 1,5 miliardy eur. 7. december 2022 ELA Politika

7. december 2022 ELA Politika Kollár sľubuje Slovákom TEPLO domova: Dáme vám nájomné byty! Podarila sa NEUVERITEĽNÁ vec Slovenská vláda v stredu odsúhlasila pilotné zmluvy s investormi BWSG a Kooperativa na zabezpečenie 9000 nájomných bytov v hodnote približne 1,5 miliardy eur.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády o tom informoval predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

Je to len začiatok

„To je len začiatok, toto je len štart, to bude pokračovať ďalej… Neskutočná vec sa nám podarila a ľudia to budú cítiť hlavne v týchto ťažkých časoch, keď vidíte, čo sa deje na realitnom trhu,“ povedal šéf parlamentu. Normálni ľudia si podľa neho už prakticky nemôžu dovoliť kúpiť vlastné bývanie kvôli vysokým cenám.

Nájomné bývanie podľa predsedu parlamentu ponúka o 30 až 40 % lacnejšie bývanie.

„Keď nemáte domov, strechu nad hlavou, tak ste bezdomovcom a nemôžete si poriadne ani založiť rodinu, kde umiestniť deti a nemáte kde budovať to teplo domova. Bez tej strechy nad hlavou to nejde a táto vláda to po 30 rokoch prvýkrát prináša,“ dodal Kollár.

Kollár odkázal kritikom, že príprava legislatívy a samotného procesu si vyžiadala čas. Bolo treba ustanoviť agentúru, nájsť investorov a bolo treba s nimi podpísať takýto kontrakt, priblížil Kollár postup vlády po schválení príslušnej legislatívy.

Možnosť nájomného bývania je podľa šéfa parlamentu v súčasnosti vzhľadom na rast cien nehnuteľností a úrokových sadzieb na hypotékach ešte dôležitejšia ako v uplynulom období.

Pilotné zmluvy

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) pripomenul, že tento typ výstavby bytov nezaťažuje štátny rozpočet a štát v ňom vystupuje výlučne ako regulátor.

Podľa Holého ide o pilotné zmluvy, po ktorých budú koncom januára alebo začiatkom februára nasledovať ďalšie. Dodal, že do Vianoc by mala byť spustená webová stránka, na ktorej si záujemcovia môžu zistiť, či vyhovujú podmienkam pre pridelenie nájomného bytu. Pre každý samosprávny kraj a pre každý zo štyroch typov bytov sú stanovené iné podmienky.

Nájomné byty budú určené na celoživotné bývanie a po prvých piatich rokoch by sa mala nájomná zmluva na dobu určitú zmeniť na dobu neurčitú.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) bol do kritérií na výber nájomníkov zahrnutý aj sociálny aspekt, aby niektoré kategórie rodín neboli vyradené. Zároveň bude časť bytov vyhradených pre vybrané skupiny ľudí, napríklad pre učiteľov.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR