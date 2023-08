Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Končí vám FIXÁCIA hypotéky? Riešte to čo najskôr, inak vám hrozia PROBLÉMY Koniec fixácie hypotéky by mali Slováci riešiť čo najskôr a nenechávať si to na poslednú chvíľu. 12. august 2023 Zo Slovenska

Počet osobných bankrotov obyvateľov Slovenska rastie, pričom k tomu môžu onedlho prispieť aj drahšie hypotéky. Týka sa to najmä tých, ktorým sa končí fixácia hypotekárnych úverov. Upozornil na to garant pre sektor úverov spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol, podľa ktorého by si nemali dlžníci nechať riešenie situácie po skončení fixácie úroku na poslednú chvíľu.

V dostatočnom predstihu

Slovensko má podľa maklérov v súčasnosti štvrtú najvyššiu úroveň úrokových sadzieb v eurozóne. Nárast predstavuje problém nielen pre žiadateľov o úver, ale aj pre terajších dlžníkov, ktorým sa končí fixácia a ktorí sa môžu práve pre neschopnosť splácať úver s novými podmienkami dostať do existenčných problémov.

„Jednoznačne odporúčam, aby túto situáciu riešil klient s dostatočným predstihom, a to pokojne 6 – 12 mesiacov pred koncom fixácie,“ priblížil Sokol s tým, že čím neskôr situáciu začne riešiť, tým bude mať menší manévrovací priestor.

Výrazný nárast splátok

Pokiaľ si klienti brali hypotekárny úver pred tromi rokmi, keď boli úrokové sadzby približne na úrovni 0,80 % ročne (p. a.), v súčasnosti ich čakajú sadzby výrazne vyššie, a to aj cez 4 %. Znamená to, že úver vo výške napríklad 100-tisíc eur mal pred tromi rokmi mesačnú splátku na úrovni 313 eur.

„Dnes, v dôsledku zvýšenia úrokovej sadzby, by sa mesačná splátka pri zostatkovom úvere vyšplhala až na vyše 430 eur, pokiaľ by sme rátali so 4 % sadzbou p. a. V prípade vyšších úverov tak vie mesačná splátka vzrásť aj o ďalšie stovky eur,“ upozornil odborník.

Možné riešenia

Ideálnym riešením by podľa neho bolo odkladanie určitej sumy peňazí, ktorá by rozdiel dokázala pokryť čo i len čiastočne. Mesačnú splátku je možné optimalizovať aj uskutočnením mimoriadnej splátky.

„Najčastejším riešením, pokiaľ je to možné, je predĺženie doby splatnosti tak, aby natiahnutím doby splácania úveru došlo k dostatočnému zníženiu mesačnej splátky. V takomto prípade však klient preplatí na úvere výrazne vyššiu sumu,“ upozornil Sokol s tým, že dlžník často ani nemá na výber a musí prijať túto verziu.

V najbližšom období sa očakáva mierne zvýšenie úrokových sadzieb, no následne by sa podľa Sokola už trh mohol zastabilizovať. Na druhej strane je však plánovanie takýchto predpovedí podľa neho veľmi ťažké, keďže to závisí od množstva ekonomických faktorov.

„Z tohto pohľadu je preto nesmierne dôležité, aby sa hlavne v eurozóne podarilo zastabilizovať úroveň inflácie, čoho následkom by mohlo byť uvoľňovanie tzv. slučky na úrokových sadzbách,“ uzavrel odborník.

