Dnes o 14:24 Zo Slovenska Koniec štátnej karantény a núdzového stavu? Slovákov čaká inteligentná karanténa

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) si myslí, že prehodnotenie núdzového stavu na Slovensku stojí za zváženie.

Zdroj: TASR

Situáciu by mal vyhodnotiť ústredný krízový štáb, ktorý sa podľa slov Krajčího „určite bude zaoberať aj touto otázkou“. Povedal to vo štvrtok po rokovaní vlády.

Ďalší mieria domov

Slovensko je podľa šéfa rezortu zdravotníctva momentálne vo veľmi priaznivej epidemiologickej situácii. „Pokiaľ odpočítame počet doteraz pozitívne testovaných a vyliečených pacientov, zistíme, že na území Slovenskej republiky máme len 365 pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19, teda 365 ľudí, ktorí by potenciálne mohli toto ochorenie roznášať ďalej. Je to naozaj veľmi dobrý výsledok,“ komentoval.

Podľa Krajčího sa plánujú na Slovensko vrátiť tisícky občanov. Na hraniciach si budú môcť nainštalovať aplikáciu, na základe ktorej budú monitorovaní v domácom prostredí. Krajčí chce ešte vo štvrtok návrh predložiť Národnej rade (NR) SR.

Dodal, že ak by poslanci návrh odobrili, v pondelok (18. 5.) spoločne na tlačovej konferencii za prítomnosti premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) by odborníci mohli odprezentovať aj to, ako bude inteligentná karanténa cez mobilnú aplikáciu fungovať. Má byť alternatívou k štátnej karanténe.

Inteligentná karanténa

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) po rokovaní vlády v súvislosti s inteligentnou karanténou povedal, že by sme sa mali porovnávať s okolitými krajinami. Ako príklad uviedol Švajčiarsko, ktoré sa rozhodlo, že ju nespustí.

„My sme chceli, aby bolo všetko po právnej aj softvérovej stránke bezpečné. Prísľub mám taký, že by sme v pondelok mohli predstaviť testovaciu prevádzku,“ dodal Matovič.

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) doplnila, že spusteniu inteligentnej karantény doposiaľ bránili technické a legislatívne problémy.

„Súviseli aj s tým, že sú to veci nadrezortného charakteru. Riešili to aj ostatné ministerstvá. Verím, že to bude vyriešené čo najskôr,“ povedala vo štvrtok s tým, že zákon pripravovali v súlade s európskou legislatívou podľa takých riešení, ako vyžaduje aj Európska komisia.

„V našom záujme je, aby inteligentná karanténa fungovala a aby sme nemuseli v takej veľkej miere využívať štátnu karanténu,“ zdôraznila s dôvetkom, že domáca karanténa podľa jej slov šetrí prostriedky štátu a pre občanov je oveľa komfortnejšia.

V súčasnosti sa podľa Remišovej dolaďujú technické detaily aplikácie.

Zdroj: TASR