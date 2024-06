KONIEC tretej série Mamy na prenájom: Nečakaný krok scenáristov VYTOČIL divákov!

Obľúbený denný seriál Mama na prenájom má za sebou tretiu sériu a diváci si tak budú musieť od neho na nejaký čas oddýchnuť. O štvrtej sérii niet pochýb, scenáristi poslednou časťou naznačili, akou cestou sa môžu jednotlivé postavy ďalej uberať.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Bizarná domnienka vedcov z prestížneho Harvardu: Mimozemšťania vraj už môžu byť medzi nami!

A práve dejová linka s podvedeným Edom, Beátou a jej milencom Petrom divákom nedáva spávať. Na začiatku seriálu totiž postava Beáty predstavovala ženu, ktorá dlho nemohla nájsť lásku a obávala sa, že zostane „starou dievkou“.

Neskôr sa dala dokopy so starším Edom a prišiel ten problém, že on už dieťa nechce, kým ona po ňom túži. Scenáristi sa jej ho rozhodli dopriať a Edo ustúpil. A aj keď jej to trochu skomplikovali neľahkým tehotenstvom, vytvorili s ich dcérkou sympatickú rodinku, po ktorej Beáte tak túžila.