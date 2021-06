Zdroj: TASR/Erika Ďurčová Koniec vlakov zadarmo? Bezplatné cestovanie by sa mohlo obmedziť, železnice sú ZA! Bezplatné cestovanie vlakmi by sa mohlo obmedziť. 10. jún 2021 Zo Slovenska

Navrhuje to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ako jedno z opatrení na zefektívnenie hospodárenia. Poukazuje na to, že rozpočtové zdroje sú po pandémii obmedzené ešte viac ako v minulosti.

Zasiahla ich pandémia

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR považuje otvorenie tejto témy za legitímne, nad zrušením vlakov zadarmo momentálne neuvažuje.

ZSSK na udržanie pozitívneho hospodárskeho trendu navrhuje politikom viaceré opatrenia na vylepšenie efektivity. „Medzi ne patria aj obmedzenia bezplatného cestovania, napríklad viazaním bezplatnej prepravy študentov len na cestu z miesta bydliska do školy či jednorazovým spoplatnením vydávania preukazov na ‚bezplatné cestovanie‘. Všetky naše návrhy sú dnes predmetom diskusií medzi nami, ministerstvom dopravy a ministerstvom financií a bolo by priskoro zachádzať do väčších detailov,“ priblížil pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Nič nie je zadarmo

Zároveň podotkol, že o podmienkach vlakov zadarmo rozhodujú politici, nie dopravcovia. Úprava bezplatného cestovania v sebe podľa Kováča zahŕňa nekonečný rad možností, ktorých spoločným menovateľom sú peniaze, ktoré dopravcovia dostávajú ako kompenzáciu za ušlé tržby, či zvýšenie kapacít.

„Plnú sumu za cestovné vo vlaku, okrem IC vlakov, ktoré sú z bezplatnej prepravy vyňaté, neplatí nikto,“ dodal hovorca ZSSK.

Rezort dopravy zdôrazňuje, že v tejto chvíli neuvažuje nad zrušením vlakov zadarmo. „Treba však otvorene povedať, že bezplatná doprava pre študentov a dôchodcov nie je doslova zadarmo, pre ZSSK to znamená výpadok tržieb v sume 30 miliónov eur ročne,“ uviedol pre TASR hovorca MDV Ivan Rudolf.

Preto je podľa neho dôležité pri diskusiách o hospodárnosti ZSSK a príprave rozpočtu hovoriť o tom, či toto opatrenie bude štát kompenzovať alebo na to bude pri téme hospodárenia ZSSK prihliadať.

Hodnotia to pozitívne

ZSSK zabezpečuje bezplatnú prepravu pre vybrané skupiny obyvateľstva na základe rozhodnutia vlády od novembra 2014. Objedná­vateľom je rezort dopravy.

Zavedenie bezplatnej prepravy považuje ZSSK za obrovský impulz investícií do najekologickejšej formy dopravy po rokoch preferovania diaľnic. Cestovanie vlakom sa podľa Kováča vďaka tomu priblížilo širokým skupinám obyvateľstva.

„Zavedenie bezplatnej prepravy navyše spôsobilo väčší dopyt po miestenkách a po cestovaní prvou triedou, a tým aj zvýšenie tržieb. Hodnotíme ho preto pozitívne,“ skonštatoval.

