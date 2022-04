Zdroj: Infosecurity.sk FB Kontroverzná česká vedkyňa opäť šokuje: Vyzýva k MODLITBÁM ZA PUTINA, už ju rieši polícia Česká molekulárna genetička sa vyjadrila k rusko-ukrajinskému konfliktu. Jej výroky majú na stole už aj muži zákona. 23. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

23. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Kontroverzná česká vedkyňa opäť šokuje: Vyzýva k MODLITBÁM ZA PUTINA, už ju rieši polícia Česká molekulárna genetička sa vyjadrila k rusko-ukrajinskému konfliktu. Jej výroky majú na stole už aj muži zákona.

Molekulárna genetička Soňa Peková začala pútať pozornosť po vypuknutí pandémie COVID-19. Bežná aj odborná verejnosť ju kritizovali za niektoré výroky s tým, že sú nepotvrdené a manipulatívne. Peková odmietala očkovanie a odborníci spochybňovali aj jej vyhlásenia o tom, že koronavírus bol úmyselne vyrobený v čínskych laboratóriách.

Biologické zbrane

Najnovšie sa kontroverzná vedkyňa vyjadruje aj k vojenskému konfliktu na Ukrajine a aktuálnej geopolitickej situácii. Ako obvykle, jej slová nezostali bez povšimnutia.

Pre stanicu Svobodné rádio v rozhovore povedala, že na Ukrajine sa nachádzajú biologické laboratóriá, ktoré experimentujú so smrtiacimi patogénmi.

Podľa niektorých médií ide o už dávnejšie kolujúcu konšpiračnú teóriu.

Modlitby za Putina

Peková v rozhovore tiež vyjadrila podporu prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi. Z jej pohľadu šéf Kremľa zachránil časť sveta pred ďalšou vlnou smrtiaceho vírusu.

„Chcem vás poprosiť, aby sa každý pomodlil za zdravie pána Putina. Preotže to, že tam rozbombardoval tie laboratóriá, tým docielil, že žiadna ďalšia vlna vírusu nebude. Boli tam totiž veci, ktoré by ju spôsobiť mohli. On to vedel a možno sa mu nepáčilo, že takúto hrozbu má na prahu svojho vlastného domova,“ uviedla Peková.

Sporné laboratóriá

Kremeľ v uplynulých týždňoch viackrát obvinil Ukrajinu z toho, že na svojom území s podporou USA prevádzkuje laboratóriá na biologické zbrane.

Ukrajinská strana potvrdila, že biologické laboratóriá má, no nie na výrobu zbraní a nie pod záštitou Spojených štátov. Ich úlohou je vraj čeliť možným epidémiám a bojovať proti biologickým nebezpečenstvám.

Polícia reaguje

V prípade Pekovej rozhovoru oslovil portál idnes aj českú políciu. Tá vraj výroky vedkyne preveruje.

„Na základe informácií z médií bola táto vec predaná Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovaniu Policajného prezídia. Ak bude vyhodnotené, že jednanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, bezpochyby dôjde k zahájeniu úkonov trestného konania. Vzhľadom na platnú legislatívu sa ale v tejto chvíli nedá nič bližšie špecifikovať,“ uviedol pre portál policajný hovorca Ondřej Moravčík.

