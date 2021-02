2. február 2021 Cestovanie Korona-nekorona, na Jadran budú jazdiť VLAKY: Kedy vypravia prvý, ktorý odvezie až 650 ľudí?

Súkromný dopravca RegioJet plánuje v lete opäť vypraviť vlaky do Chorvátska. Majú mať 15 vozňov. Kedy je naplánovaná prvá jazda v roku 2021?

Prvý spoj by mal na cestu vyraziť v piatok 28. mája a pôjde po novej trase z Bratislavy cez Budapešť, Záhreb do Rijeky a Splitu. Prípojné autobusy potom napoja celé jadranské pobrežie. Informoval o tom hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj.

Nové lokality

Garantované prípojné autobusové spoje zo staníc Rijeka, Split a Gračac podľa hovorcu obslúži všetky významné dovolenkové destinácie na chorvátskom pobreží Jadranu – od Istrie až po Dubrovník. Novinkou budú nadväzné autobusové spoje do letovísk Kotor v Čiernej Hore a Neum v Bosne a Hercegovine.

Vlakové spoje budú mať podobný cestovný poriadok ako v minulom roku, s odchodom večer z Bratislavy. Do Rijeky prídu na druhý deň v skorých dopoludňajších hodinách, do Splitu potom bude príchod skoro popoludní.

Ako často?

V opačnom smere budú odchádzať popoludní zo Splitu a večer z Rijeky s príjazdom ráno druhý deň do Bratislavy, Brna a Prahy. V júni a v septembri by mali vlakové spoje jazdiť trikrát do týždňa, v júli a auguste v každom smere denne. Súprava by mala mať 15 vozňov s viac ako 650 miestami pre cestujúcich.

Aj autovlak

Spojenie s Chorvátskom v lete plánuje aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ak to pandemická situácia dovolí, novinkou v tomto roku by malo byť zavedenie nového autovlaku z Bratislavy do Splitu v Chorvátsku. Vlak bude premávať dvakrát týždenne počas letnej sezóny, od 18. júna do 10. septembra.

